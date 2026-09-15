中日關係受困最大癥結 大陸外交部：高市涉台言行

大陸外交部部長助理劉彬14日會見日中友好議員聯盟青年議員代表團。大陸外交部發言人郭嘉昆15日表示，日本首相高市早苗涉台錯誤言行是當前中日關係面臨嚴重困難的最大癥結。日方應恪守中日四個政治文件精神，汲取歷史教訓，實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。

郭嘉昆指出，希望日中議聯秉持對華友好傳統，展現責任擔當，為兩國關係重回正軌創造條件和環境。

共同社報導，上述日本跨黨派議員團同日也與中國人民對外友好協會會長楊萬明舉行會談。這是高市早苗去年11月在國會答辯發表「台灣有事」論後，導致日中關係惡化以來，議聯首次派團訪華。

中國人民對外友好協會當天介紹上述會議強調，台灣問題是中國核心利益的核心，不容許任何外部勢力干涉。中國人民對高市涉台錯誤言行非常憤慨，顯示日方無視中方嚴正立場，在歷史、台灣等涉及中方核心利益問題上不斷踩踏紅線，持續破壞兩國關係。

協會希望日中議聯年輕議員會與日本對華友好組織和人士，推動日本各界充分認識高市早苗系列錯誤言行的嚴重危害性；敦促日方糾正錯誤，恪守中日四個政治文件原則和精神，為兩國關係正常發展創造條件。