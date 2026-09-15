AI成川習會重點 陸學者稱「要非常小心」：美國又想拖延中國

大陸國家主席習近平下周將訪問華府，人工智慧（AI）預料是「川習二會」的重要議題之一。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，美方想通過提議與中國開展AI對話，來發展另一種拖延中國AI發展的策略，「因此中國必須非常小心」，但雙方確實需要談談AI帶來的風險，以及該如何共同應對。美國海軍分析中心研究員馮德威則呼籲，美中還應該就AI納入軍事、核指揮鏈條展開對話。

為期3天的第13屆北京香山論壇今天揭幕，吳心伯在高端訪談的「中美建設性戰略穩定關係」場次中擔任主持人，對話專家則為大陸前駐美大使崔天凱、美國海軍分析中心研究員馮德威。吳心伯在會後接受媒體聯訪時，做出上述表示。

美國科技巨頭上周末聯合發聲，呼籲放緩AI發展，但也有意見認為，這只會加劇中美之間AI競賽的緊張局勢。對此，吳心伯表示，中美之間的競爭已經持續了一段時間，美國想盡一切辦法來遏制、放慢中國在AI領域的進展，而中國正迎頭趕上。

他認為，美方想通過提議與中國展開AI對話，來發展另一種拖延中國AI發展的策略，「因此中國必須非常小心」。但他也認為雙方需要坐下來，談談AI發展帶來的風險，以及如何在可能的情況下共同化解這些風險。

吳心伯指出，也許在川習下周見面之前，中美政府之間就會舉行AI對話。首先，雙方應分享各自如何看待AI風險，以及應對的方式。其次，目前全球9成的AI能力集中在中美兩國，雙方應考慮為AI領域制定一套規則。

有媒體詢問，中美是否會同意放慢AI發展？吳心伯說，在美國，有意見認為應該放慢腳步，但不確定會否發生在技術與商業層面，「目前還沒看到美方有任何要放緩AI發展的跡象」。至於中國會否希望從美國得到哪些保證？他表示，目前中美還未在AI問題上啟動政府間的對話，在雙方真正就此達成重要共識之前，「還有很長的路要走。」

馮德威在現場問答環節指出，AI在中美之間兼具競爭與合作的雙重屬性，憑這兩點，雙方就需要坐下來談一談。他還特別提到AI議題也應成為中美兩軍對話的一部分，即AI如何應用於軍事指揮與控制，尤其是在核指揮鏈條上，「我們承受不起不去談這件事的代價」。

崔天凱則指，AI是一個很好的例子說明中美該如何著手構建戰略穩定關係，合作的需求不斷增長，也存在競爭。至於該如何平衡兩者？他指出，習近平在7月上海世界AI大會上提出，應該發展以人為本、積極向善的AI，這就是中國的基本要義，除非中美能在這「哲學層面」達成某種共識，否則雙方很難在技術層面的合作上取得進展。