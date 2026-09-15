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中日關係惡化持續 東京中國電影周今年停辦
NPO法人「日中影展實行委員會」發布，每年10月配合日本東京國際影展舉辦的「東京．中國電影周」活動今年決定取消。
通報分析，活動取消的背景可能是日本首相高市早苗去年11月發表涉台言論後，日中關係持續惡化。
日本共同社報導，主辦單位稱，先前持續推進了籌備和協調工作，但綜合考慮所處環境等因素後，認為今年難以舉辦。
今年4月舉行的北京國際電影節及6月舉行的上海國際電影節，也均未舉辦「日本電影周」活動。
「東京．中國電影周」始於2006年，目的在向日本觀眾介紹中國大陸電影的魅力，並透過電影促進兩國文化交流與增進相互理解。去年10月迎來第20屆，人氣演員兼歌手張藝興等赴日出席電影周，吸引了大批影迷到場。
高市早苗去年11月在國會答詢中提出「台灣有事」論後，北京就對日本祭出一系列限制措施，導致兩國在外交、經貿及人文領域的交流陷入停擺。
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