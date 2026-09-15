快訊

政治野火燒向音樂節！德國極右翼崛起，華格納作品遭殃？

台積電好會生！一年生出2,331個新生兒 全台每46名就有1名「台積寶寶」

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月 傍晚五點後少出門

聽新聞
0:00 / 0:00

見日本議員 陸對外友協會長：對高市涉台言行非常憤慨

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本國會議員近來接連組團訪問中國大陸，試圖緩和雙邊當前緊張關係。路透
日本國會議員近來接連組團訪問中國大陸，試圖緩和雙邊當前緊張關係。路透

日本跨黨派團體「日中友好議員聯盟」8名成員14日到訪北京並與中國人民對外友好協會會長楊萬明會談。楊萬明表示，中國人民對高市涉台「錯誤言行」非常憤慨。他強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，不容任何外部勢力干涉，希望日中議聯年輕議員敦促日方糾正錯誤，為兩國關係正常發展創造條件。

中國人民對外友好協會微信公眾號14日深夜發布新聞稿稱，楊萬明14日下午在中國人民對外友好協會會見由日中友好議員聯盟幹事、日本自民黨副幹事長高村正大率領的日中友好議員聯盟年輕議員代表團。

該代表團由自民黨、中道改革聯合、日本維新會、國民民主黨、日本共產黨的眾參兩院8名跨黨派國會議員組成。

新聞稿指出，雙方就當前中日關係和民間交流等深入坦誠交換意見。中方肯定日中議聯為中日關係改善發展所作努力。去年11月日本首相高市早苗就台灣問題發表「錯誤言論」，嚴重違背兩國達成的嚴肅政治共識，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重損壞雙方交流合作氛圍。

楊萬明強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，不容任何外部勢力干涉。中國人民對高市涉台「錯誤言行」非常憤慨，日本國內和國際社會對此也有很多反對聲音。

楊萬明表示，日方無視中方嚴正立場，在歷史、台灣等涉及中方核心利益問題上不斷踩踏紅線，持續破壞兩國關係。希望日中議聯年輕議員會同日本對華友好組織和人士，推動日本各界充分認識高市早苗系列錯誤言行的嚴重危害性，樹立正確認知，客觀理性看待中國和中國發展，完整準確理解中國對日方針政策；敦促日方糾正錯誤，恪守中日四個政治文件原則和精神，為兩國關係正常發展創造條件。

根據中國人民對外友好協會的新聞稿，日方表示，日中是重要鄰國，互為合作夥伴，發展友好合作符合雙方利益。日中議聯將繼續秉持對華友好方針，積極發揮作用，按照日中四個政治文件確立的原則和方向，進一步加強同中方各層級各領域溝通對話，與中方一道共同推動日中關係向正確方向發展。

中國人民對外友好協會是中國大陸從事民間外交的全國性人民團體，在外交工作上與外交部‌分工協作、緊密聯動，兩者均在中共中央集中統一領導下開展外交工作。

涉台 日本 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

巴拿馬國會成立友台小組 陸外交部：將承擔嚴重後果

蕭美琴、李遠分赴義、法後…中法外長通話 王毅要求法方恪守一中原則

大陸灰色地帶威脅升高 台日執政黨5＋5對話共商嚇阻

安倍改變日本看台灣 賴怡忠：突破民間熱官方冷成未來重點

相關新聞

赴陸未登錄要罰 觀光署急邀旅行公會負責人開會

交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，否則最高開罰5萬元，引發業者強烈反彈。觀光署後雖改口稱，先以宣輔為主，不會直接開罰，但業者反彈聲浪仍大。觀光署預計今日上午10時邀各旅行公會和品保協會負責人開會，研商貫徹該政策細節。

見日本議員 陸對外友協會長：對高市涉台言行非常憤慨

日本跨黨派團體「日中友好議員聯盟」8名成員14日到訪北京並與中國人民對外友好協會會長楊萬明會談。楊萬明表示，中國人民對高市涉台「錯誤言行」非常憤慨。他強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，不容任何外部勢力干涉，希望日中議聯年輕議員敦促日方糾正錯誤，為兩國關係正常發展創造條件。

川習會前.....繼黃豆後 大陸增加採購美國液化天然氣

川習會還沒登場，繼日前採購約100萬公噸美國黃豆後，大陸增加採購美國液化天然氣，每年將從Venture Global購買50萬噸美國液化天然氣（LNG），這項協議將從2030年開始執行，為期20年。

北京香山論壇今登場 美國出席層級提升日本官方未獲邀

被視為新加坡香格里拉對話（香會）「中國版」的北京香山論壇今（15）日登場，今年論壇主題為「凝聚穩定共識 同促安全治理」。美國將由國防部負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia Xanthi Carras）率團出席，日本則無官方人員受邀。

中日關係惡化持續 東京中國電影周今年停辦

NPO法人「日中影展實行委員會」發布，每年10月配合日本東京國際影展舉辦的「東京．中國電影周」活動今年決定取消。

迷霧中的「雅典娜」：跨境綁架案背後的新型長線殺豬盤

一個曾經擁有百萬粉絲、在社群媒體上頻繁曬出世界各地高消費生活的網紅「雅典娜Liya」（本名孔麗梅），3年前突然從網路上消失。3年後她的名字卻再次衝上中國大陸網路熱搜，並迅速演變成跨境詐騙綁架案。這起受到兩岸三地關注的案件，又和東南亞詐騙案件新手法有關，且和日益緊張的中菲關係息息相關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。