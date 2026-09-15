見日本議員 陸對外友協會長：對高市涉台言行非常憤慨

日本跨黨派團體「日中友好議員聯盟」8名成員14日到訪北京並與中國人民對外友好協會會長楊萬明會談。楊萬明表示，中國人民對高市涉台「錯誤言行」非常憤慨。他強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，不容任何外部勢力干涉，希望日中議聯年輕議員敦促日方糾正錯誤，為兩國關係正常發展創造條件。

中國人民對外友好協會微信公眾號14日深夜發布新聞稿稱，楊萬明14日下午在中國人民對外友好協會會見由日中友好議員聯盟幹事、日本自民黨副幹事長高村正大率領的日中友好議員聯盟年輕議員代表團。

該代表團由自民黨、中道改革聯合、日本維新會、國民民主黨、日本共產黨的眾參兩院8名跨黨派國會議員組成。

新聞稿指出，雙方就當前中日關係和民間交流等深入坦誠交換意見。中方肯定日中議聯為中日關係改善發展所作努力。去年11月日本首相高市早苗就台灣問題發表「錯誤言論」，嚴重違背兩國達成的嚴肅政治共識，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重損壞雙方交流合作氛圍。

楊萬明強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，不容任何外部勢力干涉。中國人民對高市涉台「錯誤言行」非常憤慨，日本國內和國際社會對此也有很多反對聲音。

楊萬明表示，日方無視中方嚴正立場，在歷史、台灣等涉及中方核心利益問題上不斷踩踏紅線，持續破壞兩國關係。希望日中議聯年輕議員會同日本對華友好組織和人士，推動日本各界充分認識高市早苗系列錯誤言行的嚴重危害性，樹立正確認知，客觀理性看待中國和中國發展，完整準確理解中國對日方針政策；敦促日方糾正錯誤，恪守中日四個政治文件原則和精神，為兩國關係正常發展創造條件。

根據中國人民對外友好協會的新聞稿，日方表示，日中是重要鄰國，互為合作夥伴，發展友好合作符合雙方利益。日中議聯將繼續秉持對華友好方針，積極發揮作用，按照日中四個政治文件確立的原則和方向，進一步加強同中方各層級各領域溝通對話，與中方一道共同推動日中關係向正確方向發展。

中國人民對外友好協會是中國大陸從事民間外交的全國性人民團體，在外交工作上與外交部‌分工協作、緊密聯動，兩者均在中共中央集中統一領導下開展外交工作。