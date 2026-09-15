赴陸未登陸要罰 觀光署急邀旅行公會負責人開會

交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，否則最高開罰5萬元，引發業者強烈反彈。觀光署後雖改口稱，先以宣輔為主，不會直接開罰，但業者反彈聲浪仍大。觀光署預計今日上午10時邀各旅行公會和品保協會負責人開會，研商貫徹該政策細節。

消息稱，高層經協商後認為，旅行社組團赴陸登記政策必須貫徹到底，因此才有今天上午的會議。據悉，上周四，陸委會、觀光署、移民署等相關部門曾經就此開會。高層認為，造成大量業者反彈，是觀光署「溝通不夠」。

陸委會日前表示，陸方將於9月15日實施「國務院關於出境入境管理的規定」，國人赴陸的人身安全風險將大幅增加，呼籲屬於高風險的國人，應審慎評估赴陸的必要性，行前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄。然而觀光署的公函表示，若未協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，最高開罰5萬元，消息一出引發業者不滿。觀光署8日改口，先以宣導、輔導為主，不會直接開罰。

陸委會副主委梁文傑隨後也表示，外交部也有類似（登錄）系統，若前往中港澳則是到陸委會系統登錄，強調相關措施「是鼓勵，不強迫」。

有業者認為，先大張旗鼓發函，再改口，似乎是政策往回縮。但消息人士指出，層峰有意將此政策列為「必須執行」的項目，才會於今天集結各旅行公會負責人開會。

觀光署日前函請旅行社自9月1日起，辦理赴陸考察團、參訪團及民眾自組團業務時，配合於行前至大陸委員會「國人赴陸港澳動態登錄」系統登錄團體資訊。登錄內容包括旅行社名稱、承辦人員及領隊聯絡資訊、團體人數、赴陸起訖日期及簡要行程等，不包含個別旅客姓名、證件資料等個人資訊。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁批評，觀光署擴權太厲害，若真懲處，旅行業者將提告。他表示，觀光署的強制規定太擴權，法律並沒規定可這樣做，若政府真的裁處旅行業者，不排除提告觀光署；有業者也認為，若真的要懲處，不應該只罰旅行業者，旅客也應一視同仁。