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川習會前.....繼黃豆後 大陸增加採購美國液化天然氣

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
繼日前採購約100萬公噸美國黃豆後，大陸增加採購美國液化天然氣每年將從Venture Global購買50萬噸美國液化天然氣（LNG），這項協議將從2030年開始執行，為期20年。路透
繼日前採購約100萬公噸美國黃豆後，大陸增加採購美國液化天然氣每年將從Venture Global購買50萬噸美國液化天然氣（LNG），這項協議將從2030年開始執行，為期20年。路透

川習會還沒登場，繼日前採購約100萬公噸美國黃豆後，大陸增加採購美國液化天然氣，每年將從Venture Global購買50萬噸美國液化天然氣（LNG），這項協議將從2030年開始執行，為期20年。

彭博、路透報導，中國燃氣在聲明中表示，包括此協議在內，大陸燃氣目前與Venture Global簽訂的長期LNG採購安排合計達到每年250萬噸。

中國燃氣董事長劉明輝表示，與Venture Global達成的協議，進一步加強了中國燃氣投資組合，並鞏固中國燃氣建立國際能源交易平台的承諾。

Venture Global執行長Mike Sabel表示，欣然與大陸首屈一指的天然氣營運商中國燃氣擴大LNG合作夥伴關係，透過Venture Global在路易斯安那州各項目的可靠、低成本美國LNG，滿足大陸與日俱增的能源需求。

大陸國家主席習近平與美國總統川普預計本月稍後會晤。大陸是全球最大的石油和天然氣進口國，美國則是主要能源出口國。

大陸曾是美國液化天然氣的主要買家，自2025年2月大陸對美國LNG加徵報復性關稅以來，大陸基本上停止進口美國LNG，不過大陸企業仍可透過長期合約獲得大量美國天然氣。

中東戰火導致卡達的供應減少，從而推動LNG價格上漲，使這種超低溫燃料對部分買家而言價格過高，今年以來，大陸已減少整體LNG採購。

川習會 黃豆 液化天然氣

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