北京香山論壇今登場 美國出席層級提升日本官方未獲邀

被視為新加坡香格里拉對話（香會）「中國版」的北京香山論壇今（15）日登場，今年論壇主題‌為「凝聚穩定共識 同促安全治理」。美國將由國防部負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia Xanthi Carras）率團出席，日本則無官方人員受邀。

‌第十三屆北京香山論壇9月15日至17日在北京國際會議中心舉行‌，本屆論壇恰逢創辦20周年，有近100個國家、地區和國際組織代表參會 ，包括60餘名部級和軍隊總長級以上代表，大陸國防部長董軍預計將在開幕式上發表講話。本屆論壇將舉行四場全體會議和八場平行分組專題研討，另舉辦高端訪談、閉門學術會議、中外名家對話等活動。

美國國防部14日向美國之音證實，卡拉斯將代表美國國防部出席香山論壇，但未說明卡拉斯是否計劃與董軍或其他解放軍官員舉行雙邊會談。路透此前援引一名美國官員報導，卡拉斯的出席級別高於去年，當時美方僅派出美國駐華使館的一名國防武官參加論壇。

在香山論壇舉行前，美國太平洋司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）8月底曾在加拿大維多利亞舉行的第28屆「亞太國防軍司令會議」期間，與解放軍東部戰區司令員楊志斌進行首次面對面雙邊會晤。

去年，日本駐華武官和官方防衛研究所學者曾參加香山論壇。但在去年11月，日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中日關係陷入低潮。香港明報指出，今年香山論壇日本官方未獲邀，駐華使館武官也不會參加，改由民間的日本笹川和平財團相關人士及前首相鳩山由紀夫參加。

另，今年美國由卡拉斯代表出席，雖象徵美方出席人員回升至五角大廈政策官員層級，但出席規格仍低於2024年。當年美國出席代表為國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）。

路透指出，由於適逢台海、南海局勢緊張，以及外界對美國是否持續履行亞洲安全承諾產生疑慮，預料中方將藉香山論壇向全球說明自身安全主張。

報導稱，因川習會即將登場，預料北京在論壇上對美國的公開批評可能有所收斂，這也將使得日本成為更容易鎖定的對象。新加坡安全學者夏爾（James Char）預期，中國會利用這個平台強調日本的戰時歷史，並批評東京所謂的「再軍事化」。