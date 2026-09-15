陸出入境新規施行 陸委會：赴陸警示暫不升級 「禁團令」亦不開放

大陸出入境新規自十五日起開始施行，陸委會副主委沈有忠昨在一場座談會表示，現階段赴陸旅遊警示（橙色）並沒有升級的規畫；至於旅行團赴陸，現階段「禁團令」也沒有打算要開放。在赴陸風險不確定性沒有下降以前，政府相關作為會維持原狀。

大陸出入境新規涉及管理範疇加大，例如中國公民被認定違反出口管制、技術進出口管理等，可能會危害產業安全、技術安全者可不准許出境；在境外從事危害國安和利益活動，返陸後也可不被允許出境。相關規定引起各界關注。

沈有忠昨示警，在陸台商與台企幹部、半導體與高科技人才、基層公務員及特定宗教界人士等五類人，未來赴陸可能要多一層風險考量。新規若對國人產生更多風險，可能導致出境遭盤查、「進得去、出不來」，或想要入境卻無法入境的情況增加。

海基會副秘書長黎寶文表示，新規將「電子數據」納入出入境查核項目，代表中國大陸可透過更多行政程序，接觸取得、查核個人電子資料，包括手機、通訊紀錄、社群媒體內容等，都可能成為進一步留置、盤查甚至限制出境的參考。

台師大教授范世平對此表示，新規是非常殺雞取卵的做法，任何國家要發展經濟都必須對外開放，而非閉關鎖國。在中美貿易戰、科技戰及疫情後，外商赴陸投資已減少，如今再增限制，對陸經濟不利。

台北地方法院國安專庭法官許凱傑說，新規把出口管制、技術管制納入，對企業及科技從業人員的影響可能更明顯。