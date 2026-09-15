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金磚插曲∕習近平疑身體不適 莫迪中斷致詞兩度關切「還好嗎」

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
儘管傳出身體不適，大陸國家主席習近平13日仍出席金磚國家領導人會議並發表講話。法新社
儘管傳出身體不適，大陸國家主席習近平13日仍出席金磚國家領導人會議並發表講話。法新社

大陸國家主席習近平結束赴印度出席金磚國家峰會行程，已於十三日晚間返回北京。不過，十二日在金磚峰會開幕式上，印度總理莫迪致詞時突然暫停，轉頭兩度詢問習近平「Is it okay?」（還好嗎？）引發外界關注習近平當時是否身體不適。

今年六月以來，習近平已出訪三次、造訪四個國家，包含六月八日至九日訪問北韓，會見北韓領導人金正恩；八月卅日至九月三日，赴吉爾吉斯比斯凱克出席上合峰會並進行國是訪問，後轉赴埃及訪問；九月十二至十三日應印度總理莫迪邀請，赴新德里出席金磚國家領導人會晤。習近平並預計本月下旬赴美訪問，舉行川習二會。

十二日金磚峰會開幕式上，據印度ＮＤＴＶ等印度電視台的新聞畫面和報導，莫迪致詞約四分卅秒至五分鐘時，注意到坐在其左側的習近平似有異樣，莫迪於是暫停致詞，轉頭問習：「Is it okay?」。大概是沒有得到回應，莫迪又問了一次。習近平隨後點頭，莫迪才繼續致詞。

ＮＤＴＶ報導，莫迪注意到習近平神情略顯不自在。對於當天情況，多家印度媒體均有相關報導。印度時報報導稱，「習近平似乎感到不適」（Xi appears uncomfortable），並稱莫迪向翻譯詢問「Is it okay?」。

印度斯坦時報以「習近平發生什麼事？」為標題，稱莫迪突然停止演說查看情況；經濟時報則表示，習近平看來不太舒服（appeared uncomfortable）。印度「Indian Express」集團旗下的馬拉地語報紙人民力量報則指出，鏡頭當時拉遠，因此無法確定莫迪究竟為何詢問。

習近平當晚未出席莫迪為各國領導人舉辦的晚宴。ＮＤＴＶ引述「直接知情人士」稱，習因長途旅行、時差與密集行程感到疲倦，因而缺席晚宴。不過，在這段插曲後，習近平仍繼續參加峰會，包括與莫迪的雙邊會談，十三日也有公開行程。

金磚 習近平 莫迪 印度 金正恩 新德里 北韓

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