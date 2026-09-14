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【即時短評】國史館長從歷史談民主 沒看見「民選獨裁」是現在進行式

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蕭美琴、李遠分赴義、法後…中法外長通話 王毅要求法方恪守一中原則

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部長王毅14日應約與法國外交部長巴霍通話。圖為兩人2025年3月在北京舉行會談。（路透）
大陸外交部長王毅14日應約與法國外交部長巴霍通話。圖為兩人2025年3月在北京舉行會談。（路透）

副總統蕭美琴、文化部長李遠近日雙雙訪問歐洲，分別赴義大利、法國出席活動。大陸外交部王毅14日應約與法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）通話時，特別強調「一個中國原則是中法全面戰略夥伴關係的政治基礎，希望法方以實際行動恪守一中原則，不同台灣進行任何形式的官方往來，不向台獨勢力發出任何錯誤信號」。巴霍則回應，法方堅定奉行一中政策

據新華社14日晚間報導，王毅當天「應約」同巴霍通電話時表示，在兩國元首戰略引領下，中法關係總體保持穩定發展勢頭。當前國際形勢變亂交織，中法作為安理會常任理事國，應當加強戰略溝通，共同應對風險挑戰。中方積極支持法國履職本月安理會輪值主席國，期待法方推動安理會發揮應有作用。

王毅強調，一個中國原則是中法全面戰略夥伴關係的政治基礎，希望法方以實際行動恪守一個中國原則，不同台灣進行任何形式的官方往來，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

就中歐關係，王毅指出，中歐應堅持夥伴定位，堅持互利共贏，堅持相互開放，以建設性對話妥善解決當前經貿摩擦，避免升級對抗。「保護主義提升不了歐洲競爭力」，反而會讓消費者失去質優價美商品，推高通貨膨脹，拖累綠色轉型進程。中國是全球最大市場之一，中國的發展是歐盟的機遇而不是挑戰。

他並喊話稱，希望法國「作為有戰略眼光的大國」，以務實理性態度推動歐方同中方相向而行，更正確看待中國發展，為中歐關係穩定發揮積極影響。

據中方發布，巴霍表示，法國總統馬克宏去年訪陸以來，法中兩國秉持交流交融的「都江堰精神」，求同存異，持續對話，兩國關係總體保持發展勢頭。

就中歐關係，巴霍形容當前經歷困難和挑戰，表示法方「願推動歐中通過建設性交流找到解決辦法」。

報導表示，雙方還就伊朗局勢、烏克蘭危機等共同關心的問題交換了意見。王毅介紹了中方原則立場，指出大陸國家主席習近平就構建中東安全新架構提出四點倡議，為地區和平穩定提供了公共產品，發揮了建設性作用。

一中原則 王毅 蕭美琴 李遠 外交部 一中政策 台獨

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