川習會將登場…學者：經貿料成主軸 台灣、科技、投資等難有進展

針對美中領導人川習會有望於9月24日登場，中華經濟研究院第一所副研究員王國臣14日表示，5月川習會後，美中表面上風平浪靜，實際上暗潮洶湧，雙方持續在投資審查、科技管制及稀土等領域交手，為川習會鋪墊談判底牌；他研判，川習二會仍將以經貿議題為主，聚焦農產品採購與相互減免關稅，科技及投資等議題達成協議的空間極低，研判台灣議題基本上不會提到。

王國臣14日出席「川習會前瞻—美中競爭新局與台灣的戰略位置」座談會時表示，美中自5月川習會以來，關稅方面沒有太大動作，但美國持續在投資、反間諜、國安投資審查及資通訊科技與產品管制等領域採取措施，包括否決一、二起中資併購案，以及針對中國相關路由器、變電器等產品採取措施。

他指出，中國大陸也持續新增立法、反制措施、出口管制、不可靠實體清單及反外國制裁等措施，並拉長稀土與關鍵礦產出口時程，「雙邊都是為即將到來的川習會去鋪墊大家的底牌」，表面上相對節制，實際上則是「鴨子划水、暗潮洶湧」。

王國臣表示，中國大陸沒有反擊美國12.5%的強迫勞動關稅，訪美前夕又創紀錄採購美國大豆與牛肉，加上中資人工智慧公司高度仰賴美國技術，可看出中國大陸的現實壓力。他研判，川習二會將集中在農產品採購與相互減免關稅，台灣、科技及投資等議題達成協議的空間極低。

關稅方面，王國臣表示，美中雙邊貿易架構中，相互減免約300億美元關稅的安排可以確定，但5月時雙方已經談過，且300億美元遠遠不及雙邊目前已豁免的關稅，因此不算重大成果。

至於投資議題，王國臣表示，美方並不希望中國大陸投資部分敏感市場，因此投資議題取得進展的空間有限。人工智慧則是近期美中競爭的重要議題，美國總統川普曾提出限制AI出口，中國大陸也提出限制AI出口，金磚國家目前也推動成立AI聯盟。

談到美中雙方目前的談判壓力，王國臣表示，中國大陸今年前7個月經濟表現是疫情解封以來「最緊張」的階段；相較之下，川普則面臨選情壓力。他認為，表面上看似習近平掌握優勢，但「不代表中國經濟是好的，只是他比較不在乎中國民眾的生活狀態」。

王國臣指出，川習會議程原本從兩天縮短至一天，目前甚至可能再縮短，因此會談內容基本上不會跳脫經貿議題，台灣議題「基本上不會提到」。會後則可觀察2025年南韓釜山川習會相關承諾的展延，包括互徵港口費、中國大陸稀土與戰略物資出口，以及美國出口管制穿透性規則等議題。