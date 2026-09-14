快訊

AV女優倉木華驟逝！得年25歲陳屍家中 經紀公司發聲：生前承受痛苦

Fed將公布利率決策！經濟學家認我央行本周按兵不動機率高 除非1事發生

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會將登場…學者：經貿料成主軸 台灣、科技、投資等難有進展

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
圖為中華經濟研究院第一所副研究員王國臣。記者謝守真／攝影
圖為中華經濟研究院第一所副研究員王國臣。記者謝守真／攝影

針對美中領導人川習會有望於9月24日登場，中華經濟研究院第一所副研究員王國臣14日表示，5月川習會後，美中表面上風平浪靜，實際上暗潮洶湧，雙方持續在投資審查、科技管制及稀土等領域交手，為川習會鋪墊談判底牌；他研判，川習二會仍將以經貿議題為主，聚焦農產品採購與相互減免關稅，科技及投資等議題達成協議的空間極低，研判台灣議題基本上不會提到。

王國臣14日出席「川習會前瞻—美中競爭新局與台灣的戰略位置」座談會時表示，美中自5月川習會以來，關稅方面沒有太大動作，但美國持續在投資、反間諜、國安投資審查及資通訊科技與產品管制等領域採取措施，包括否決一、二起中資併購案，以及針對中國相關路由器、變電器等產品採取措施。

他指出，中國大陸也持續新增立法、反制措施、出口管制、不可靠實體清單及反外國制裁等措施，並拉長稀土與關鍵礦產出口時程，「雙邊都是為即將到來的川習會去鋪墊大家的底牌」，表面上相對節制，實際上則是「鴨子划水、暗潮洶湧」。

王國臣表示，中國大陸沒有反擊美國12.5%的強迫勞動關稅，訪美前夕又創紀錄採購美國大豆與牛肉，加上中資人工智慧公司高度仰賴美國技術，可看出中國大陸的現實壓力。他研判，川習二會將集中在農產品採購與相互減免關稅，台灣、科技及投資等議題達成協議的空間極低。

關稅方面，王國臣表示，美中雙邊貿易架構中，相互減免約300億美元關稅的安排可以確定，但5月時雙方已經談過，且300億美元遠遠不及雙邊目前已豁免的關稅，因此不算重大成果。

至於投資議題，王國臣表示，美方並不希望中國大陸投資部分敏感市場，因此投資議題取得進展的空間有限。人工智慧則是近期美中競爭的重要議題，美國總統川普曾提出限制AI出口，中國大陸也提出限制AI出口，金磚國家目前也推動成立AI聯盟。

談到美中雙方目前的談判壓力，王國臣表示，中國大陸今年前7個月經濟表現是疫情解封以來「最緊張」的階段；相較之下，川普則面臨選情壓力。他認為，表面上看似習近平掌握優勢，但「不代表中國經濟是好的，只是他比較不在乎中國民眾的生活狀態」。

王國臣指出，川習會議程原本從兩天縮短至一天，目前甚至可能再縮短，因此會談內容基本上不會跳脫經貿議題，台灣議題「基本上不會提到」。會後則可觀察2025年南韓釜山川習會相關承諾的展延，包括互徵港口費、中國大陸稀土與戰略物資出口，以及美國出口管制穿透性規則等議題。

亞洲政經與和平交流協會於14日下午舉行「川習會前瞻—美中競爭新局與台灣的戰略位置」座談會。記者謝守真／攝影
亞洲政經與和平交流協會於14日下午舉行「川習會前瞻—美中競爭新局與台灣的戰略位置」座談會。記者謝守真／攝影

川習會 川習 經貿 關稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習二會…沈有忠：川普未必主動提台海 習近平恐挑撥台美日關係

掐住航太與半導體軟肋！中國掌握稀土王牌「釔」 成川習會強勢籌碼

與美方溝通一直在 沈有忠：盼川習會不要出現傷害台灣的情況

日媒：傳北京要求美暫緩對台軍售 否則川習會恐生變

相關新聞

川習二會…沈有忠：川普未必主動提台海 習近平恐挑撥台美日關係

今年第2次川習會可望於本月24日登場。陸委會副主委沈有忠14日於一場研討會表示，「川習二會」整體格局可能跟5月份的「川習一會」不會相差太多。川普不見得會主動提起台海議題；習近平則可能持續利用會晤對川普發動認知戰，渲染「日本和台灣才是麻煩製造者」，並挑撥台日、台美及日美關係。

前央視記者敬一丹病逝享壽71歲 王丹曝光1993年「不敢說的秘密」

前中國中央電視台主持人、記者敬一丹13日過世，大陸六四民運學生領袖王丹昨在臉書上向敬一丹致意，並首度透露1993年剛出獄...

巴拿馬國會成立友台小組 陸外交部：將承擔嚴重後果

在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）成員主導下，巴拿馬國會於本月8日正式成立與台灣立法院的「跨黨派國會交流小組」。外交部發言人郭嘉昆對此回應稱，奉勸少數政客認清形勢，在台灣問題上踩線越界必將承擔嚴重後果。

與美方溝通一直在 沈有忠：盼川習會不要出現傷害台灣的情況

華府「川習會」有望9月下旬舉行。陸委會副主委沈有忠14日表示，政府與美方的溝通及聯繫一直都在，也會盡可能收集各方面資訊，把台灣的立場清楚地讓美方知道，希望在川習會過程中，「不要出現傷害台灣的情況」。

川習會將登場…學者：經貿料成主軸 台灣、科技、投資等難有進展

針對美中領導人川習會有望於9月24日登場，中華經濟研究院第一所副研究員王國臣14日表示，5月川習會後，美中表面上風平浪靜，實際上暗潮洶湧，雙方持續在投資審查、科技管制及稀土等領域交手，為川習會鋪墊談判底牌；他研判，川習二會仍將以經貿議題為主，聚焦農產品採購與相互減免關稅，科技及投資等議題達成協議的空間極低，研判台灣議題基本上不會提到。

金磚峰會／習近平提5倡議 建AI開源專區、智能製造合作

中國國家主席習近平13日在印度新德里出席金磚國家領導人第18次會晤第二階段會議並發表講話，強調全球南方國家應共同捍衛國際法治、維護多邊主義，並攜手推進安全治理。習近平並提出人工智能(AI)開源普惠、貿易投資便利化、數位產業合作、智能製造合作及科技育才等5項倡議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。