前央視記者敬一丹病逝享壽71歲 王丹曝光1993年「不敢說的秘密」

前中國中央電視台主持人、記者敬一丹13日過世，大陸六四民運學生領袖王丹昨在臉書上向敬一丹致意，並首度透露1993年剛出獄不久時，接受敬一丹訪問的往事。

敬一丹的女兒王爾晴13日發布訃告，說明敬一丹因病過世，享壽71歲。敬一丹出生於黑龍江省哈爾濱，1988年入職中國中央電視台，1994年加入央視「東方時空」新聞節目，1996年起主持「東方時空」、「焦點訪談」，2015年退休，是大陸知名電視新聞主持人、記者。

敬一丹的背景，原應與王丹走在兩條平行線上，但王丹在臉書透露，「有一件往事也就可以公開了」。

據指出，大概是1993年的夏天，王丹第一次坐牢出來沒多久。有一次參加北京三味書屋的活動，遇到敬一丹和她帶的攝影師。她見到王丹很熱情，並現場做了一次專訪。王丹說：「要知道，此時的敬一丹，還是央視的記者」。

王丹說，訪談的內容已經忘記了，但當時很驚訝她的膽大，問她「這個能播嗎？」敬一丹笑著說，當然不能播，但她想先留個紀錄。王丹懂她的意思。

那是1993年，中國剛剛從「六四」的紅色恐怖中稍微走出來一點。不管是否播出，敬一丹願意做這個訪談，王丹認為：「已經是很有勇氣了」，也代表她心中對「六四」這件事的態度。

王丹表示，考慮到她人在中國大陸，這件事以前一直沒說過。現在應該可以了。在那個肅殺的年代，敬一丹的訪談，讓王丹感受到溫暖。她說：「僅憑這一點，我要向敬一丹致意，祝她在天堂平安。」

同為六四民運學生領袖的吾爾開希也表示，學運期間，也有過大陸標杆性國營媒體記者要求採訪，吾爾開希也問了同樣的問題，這個採訪有可能被批准公開嗎？他們的回答是：不准播出是他們的事，而是否採訪則是我們記者的事。

出身中央電視台，卻仍能得到自由派、異議人士認可的媒體人，最知名者為已經移居歐洲的柴靜。此外，仍在中國大陸的崔永元，也被認為是中國「體制內少有的良心」。