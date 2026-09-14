川習二會…沈有忠：川普未必主動提台海 習近平恐挑撥台美日關係

今年第2次川習會可望於本月24日登場。陸委會副主委沈有忠14日於一場研討會表示，「川習二會」整體格局可能跟5月份的「川習一會」不會相差太多。川普不見得會主動提起台海議題；習近平則可能持續利用會晤對川普發動認知戰，渲染「日本和台灣才是麻煩製造者」，並挑撥台日、台美及日美關係。

亞洲政經與和平交流協會14日下午在台大醫院國際會議中心舉辦「川習會前瞻—美中競爭新局與台灣的戰略位置」座談會，沈有忠與多位兩岸專家學者出席。

沈有忠於會上提到，台灣會持續深化與美方合作，不論地緣政治、經貿或美中台相關議題，「都會和美國盡量地保持目標一致」，維持較細緻的戰略步調。

對於川習二會可能觸及的議題，沈有忠指，整體而言，跟5月份的川習一會格局可能不會相差太多。儘管美中提出「建設性戰略穩定關係」，但這是一個對話框架，在科技管制、區域安全、地緣政治甚至台灣問題上，雙方之間存在的分歧，基本上來講並不是那麼容易被改變，也不容易達成共識。

沈有忠認為，這次較有機會出現突破的可能集中在經貿領域，但包括AI、高科技產業競爭、關稅及稀土等議題，但「能夠有多少的突破」還有待觀察。

他表示，真正比較容易出現具體成果的，恐怕反而是一些「比較枝微末節的地方」，例如黃豆是否增加採購、牛肉或波音客機等，可能在川習二會期間進一步形成新的採購清單。

不過，沈有忠說，在AI、晶片及高科技產業競爭與管制上，可能「不脫美中持續競爭的本質和結構」。

至於地緣政治，沈有忠認為，美中雙方關注的優先順序「不見得是一樣的」。對大陸而言，可能高度關注台海及印太問題；但對川普而言，較關切的可能是中東情勢及俄烏戰爭，因此雙方可能出現「各說各話」的情況。

他研判，在兩岸議題上，川普「不見得會主動提起」，可能如同先前會晤一樣，主要聽取習近平對印太及台灣問題的看法。

沈有忠進一步表示，習近平可能繼續利用川習會場合，「對於川普個人來發動認知戰」。他提到，先前會晤期間，習近平曾利用晚餐或峰會短暫時間，向川普表達對印太及台灣問題的看法，因此即使這次「主場已經搬到了華盛頓」，習近平可能還是不會放棄這樣的機會。

他分析，中方可能持續向川普渲染「日本和台灣才是麻煩製造者」的訊號，「所以可能會持續地去挑撥台日關係，持續地去挑撥台美關係跟日美關係」，也可能進一步向台灣社會投射「疑美論」、「疑軍論」，破壞台美關係。

沈有忠說，近期已再次出現部分美國學者及智庫主張美國應撤出第一島鏈、退守第二島鏈等論述，類似聲音在先前川習會前也曾出現。不過他研判，美國官方立場目前「應該是沒有任何的改變」，仍然會持續支持台灣並維持第一島鏈遏阻能力。

他最後表示，台灣也會主動尋求與美國、日本及菲律賓合作，「讓第一島鏈作為是一個整體」，而不是讓東海、台海及南海各自獨立應對灰色地帶衝突，以持續共同因應大陸在海上的擴張。