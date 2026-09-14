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巴拿馬國會成立友台小組 陸外交部：將承擔嚴重後果

聯合報／ 大陸中心／即時報導
巴拿馬國會議員暨農漁業事務委員會主席卡拉司吉亞（Orlando Carrasquilla）偕跨黨派國會議員訪問團一行7人今年7月6日至10日訪台。圖／取自外交部網站
巴拿馬國會議員暨農漁業事務委員會主席卡拉司吉亞（Orlando Carrasquilla）偕跨黨派國會議員訪問團一行7人今年7月6日至10日訪台。圖／取自外交部網站

在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）成員主導下，巴拿馬國會於本月8日正式成立與台灣立法院的「跨黨派國會交流小組」。外交部發言人郭嘉昆對此回應稱，奉勸少數政客認清形勢，在台灣問題上踩線越界必將承擔嚴重後果。

在巴拿馬國會總計71個席次中，加入與台灣交流小組的議員達46位，成為規模最大的巴拿馬國會組織之一。

中華民國與巴拿馬曾維持長達106年的官方外交關係，但雙方已於2017年6月斷交。近期因巴拿馬國會成立跨黨派友台小組，使得台巴雙邊關係再次受到關注。

巴拿馬國會議員近兩年積極組團訪台，包括2025年11月和今年2月由IPAC成員主導，以及今年7月由巴拿馬國會議員暨農漁業事務委員會主席卡拉司吉亞（Orlando Carrasquilla）率領的代表團，一年內即有三個巴拿馬國會代表團先後訪台。

據澎湃新聞報導，在大陸外交部14日下午舉行的例行記者會上，有媒體提問關於巴拿馬國會成立與台灣立法院的「跨黨派國會交流小組」一事時，郭嘉昆重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對建交國同台灣當局進行任何形式的官方往來和接觸，不容任何外部勢力插手干涉中國內政，奉勸少數政客認清形勢，在台灣問題上踩線越界必將承擔嚴重後果。

郭嘉昆指出，成立所謂「小組」，嚴重違背巴方一貫堅持的一個中國原則。他說，「我們注意到巴政府有關表態，希望巴方將一個中國原則落到實處，維護好中巴關係的政治基礎。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，停止干擾破壞中巴關係」。

巴拿馬國會9月8日成立跨黨派友台小組時，美國國會議員如聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席 Mario Díaz-Balart等人曾透過線上參與或錄製影片表達祝賀。巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino）則公開表示，巴國外交政策由政府制定，重申官方立場不支持國會議員與台灣進行官方接觸。

巴拿馬 外交部 國會 斷交

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