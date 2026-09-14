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與美方溝通一直在 沈有忠：盼川習會不要出現傷害台灣的情況

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
亞洲政經與和平交流協會於14日下午舉辦「川習會前瞻—美中競爭新局與台灣的戰略位置」座談會。陸委會副主委沈有忠出席，並於會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影
亞洲政經與和平交流協會於14日下午舉辦「川習會前瞻—美中競爭新局與台灣的戰略位置」座談會。陸委會副主委沈有忠出席，並於會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

華府「川習會」有望9月下旬舉行。陸委會副主委沈有忠14日表示，政府與美方的溝通及聯繫一直都在，也會盡可能收集各方面資訊，把台灣的立場清楚地讓美方知道，希望在川習會過程中，「不要出現傷害台灣的情況」。

亞洲政經與和平交流協會14日下午在台大醫院國際會議中心舉辦「川習會前瞻—美中競爭新局與台灣的戰略位置」座談會，沈有忠出席，並於會前接受媒體聯訪。

針對川習會前，政府是否會提前向美方表達台灣立場，沈有忠回應，「其實我們跟美方的溝通跟聯繫一直都在」，不論是否舉辦川習會，駐美代表處、外交部、各部會及國安會等，「一直都是保持跟美國暢通的一個溝通管道」。

沈有忠說，政府對這次川習會也是一樣，會盡可能收集各方面資訊，將台灣立場清楚讓美方知道。至於溝通過程中，美方是否曾透露川習會可能如何處理台灣議題，他表示，「美方的表態我們當然是不便多說」。

他指出，目前已開始出現一些輿情，「比如說美國會不會出現戰略收縮，或者會不會放棄第一島鏈這樣子的一些訊息」，甚至有美國學界、智庫提出相關說法，「這些比較異常的現象，我們都會盡可能提早去做一些注意，然後來做一些因應」。

對於美國是否可能出現戰略收縮，沈有忠表示，目前學界或智庫確實有較多討論，但「基本上美方的這個戰略收縮不太可能」。他說，美國官方保證對台政策不變，以及維持第一島鏈遏阻是基本政策。

沈有忠提到，政府希望在美方對台保證及對台政策方面持續溝通；在第一島鏈遏阻方面，也不只與美國合作，「我們也同時跟像日本、菲律賓，來進行灰色地帶衝突的一些合作等等」，以確保第一島鏈的遏阻能力。

針對媒體報導，北京在川習會前要求美方不要對台軍售，沈有忠稱，「北京有這樣子的態度一點都不意外」，中方當然不只希望川習會前不要對台軍售，「最好是永遠都不要對台軍售」。

不過沈有忠強調，美方有自己的考量，台灣也會持續與美方溝通，「希望能夠在確定的時間裡頭，盡可能來提供台灣所需要的武器」。

至於川習會前，陸委會主委或副主委是否有赴海外與美方或國際社會溝通的規劃，沈有忠回應，「大家都知道我們的預算被立法院砍光光了」，今年出國預算也遭遇很大困境。陸委會當然希望有機會赴海外與美方及國際社會溝通，但在預算有限情況下，「現在看起來出國的部分，可能現階段來說要有另外的考量」。

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