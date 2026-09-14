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台學者批陸出入境新規「殺雞取卵」：對大陸經濟發展並不有利

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗（左）、台北地方法院國安專庭法官許凱傑（右）出席座談會。記者張鈺琪／攝影
高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗（左）、台北地方法院國安專庭法官許凱傑（右）出席座談會。記者張鈺琪／攝影

大陸國務院於7月31日發布《國務院關於出境入境管理的規定》，預定明（15）日正式實施。台師大政治學研究所教授范世平14日表示，新規是「非常殺雞取卵的做法」，任何國家要發展經濟都必須對外開放，而不是閉關鎖國。在中美貿易戰、科技戰及新冠疫情後，外商赴陸投資已經減少，如今再增加相關限制，「只會讓外商更加裹足不前」，對大陸經濟發展並不有利。

中華亞太菁英交流協會14日上午在台北舉行「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會，范世平、高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗與台北地方法院國安專庭法官許凱傑等人出席。

范世平說，如果站在大陸學者角度看待這項規定，「我都覺得滿悲哀的」，因為大陸「完全是已經正式進入到警察國家了」。他認為，新規進一步擴大出入境管理機關權限，不只中央移民管理機構，縣級公安機關及出入境管理機構也可能參與執行。

范世平批評，新規以技術安全、出口管制等理由限制人員流動，未來可能影響半導體及高科技產業交流。他認為，「產業安全」如果被無限上綱，台商、外商如果與大陸企業發生欠款、合約等爭議，也可能增加赴陸風險。

范世平表示，如今赴陸可能「進得去、出不來」，甚至未來可能「都進不去」。他直言，「所謂危邦不入，現在到中國去工作的人，風險都非常高」。

羅承宗則指，按照大陸自身法律制度，《中國公民往來台灣地區管理辦法》將台灣民眾視為「居住在台灣地區的中國公民」。他認為，因此不能認為持台灣身分赴陸，就一定會被排除在相關規範之外。

羅承宗說，更大的風險在於「讓你進去又不讓你出來」。加上大陸近年提出「總體國家安全觀」，國家安全涵蓋政治、軍事、經濟、文化、科技等多個領域，「基本上一眼一閉，所有的東西都是國家安全」，因此不能認為手上沒有傳統意義上的國安機密，就一定沒有風險。

許凱傑提到，限制出境、檢查電子設備等措施其實早已存在，例如2023年修訂的《反間諜法》已有相關規範，此次新規則進一步把出口管制、技術管制納入，對企業及科技從業人員的影響可能更加明顯。

他表示，過去企業可能認為只要避開政治、國安或「台獨」等敏感議題就能降低風險，但現在只要公司涉及核心關鍵技術，「個人的員工可能都會受到連帶的影響」。

許凱傑也提醒企業，未來除了盤點美國的技術管制，也必須盤點大陸的技術管制，了解哪些員工、技術或部門可能涉及相關風險，「公司要賺錢嘛，但是也不能置員工的死活而不顧」。

他認為，政府應協助企業進行風險辨識，整理赴陸遭限制出境、盤查等案例，提供在地法律資源。企業與政府之間也應交換相關資訊，「交流仍然要持續，可是風險我們卻不能不知道」。

中華亞太菁英交流協會14日上午在台北舉行「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會。與會人員（左起）為王智盛教授、董立文教授、范世平教授、沈有忠副主委、黎寶文副秘書長、羅承宗教授、許凱傑法官。記者張鈺琪／攝影
中華亞太菁英交流協會14日上午在台北舉行「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會。與會人員（左起）為王智盛教授、董立文教授、范世平教授、沈有忠副主委、黎寶文副秘書長、羅承宗教授、許凱傑法官。記者張鈺琪／攝影

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