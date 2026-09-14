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入境中國除了安全 還要提防資安管控

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
親綠智庫「中華亞太交流菁英協會」14日舉辦座談會，討論中國國務院的「關於出境入境管理的規定」對於台灣人出入境可能產生的影響。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
親綠智庫「中華亞太交流菁英協會」14日舉辦座談會，討論中國國務院的「關於出境入境管理的規定」對於台灣人出入境可能產生的影響。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「中國新規定不只限制人身自由，還有會要求蒐集資訊！」學者董立文14日在座談會提醒，除了身分以外，所掌握的資訊也會影響出入境中國的安全，他懷疑中國已建立台灣人資料庫：學者羅承宗則強調，產業若主張「營業秘密」也沒用，因會被認定是中國國民，要配合國安調查。

中國強化對台索資

親綠智庫「中華亞太交流菁英協會」14日舉辦「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會，討論中國國務院的「關於出境入境管理的規定」將於15日上路，對於台灣人出入境可能產生的影響。台灣智庫諮詢委員董立文提醒，各界大多關注實體出入境，但中國新規定對資訊的搜括與管控也很值得關注。

「國人對中國官員謊報身分證，他們竟然知道是錯的！」董立文指出，今年有台灣軍職人員的父母帶她未成年的兒子赴陸旅遊，對岸要求核實夫妻倆的身分證，由於丈夫是高階軍官，因此故意講錯，結果對方居然知道是錯的，他懷疑中國已經建立針對台灣人的大數據庫，運作原理與中國政府監控人民一樣。

所有領域都是國安

高科大科法所教授羅承宗也說，其實相關的規定以前就有，但近日的「關於出境入境管理的規定」恐讓民眾進去之後更難出來，因為中國法規認定台灣人是「中國國民」，依照國安、情報等相關法規，國民有配合國家安全、情報等工作的義務，即使主張「營業秘密」也沒有用。

「記者也會被查採訪記錄！」羅承宗強調，中國國家主席習近平提出「總體國家安全觀」，除了傳統的領土等安全外，還有17個子領域，包括糧食、文化與太空等，換言之，「所有領域都是國安」，他提醒說，不要以為手機裡沒有國安資料就不會被查，就連記者的採訪記錄都可能被搜，而且依照中國法律，我們無法拒絕。

警察執法預測性低

「中國已經變成『警察國家』了！」台師大東亞系教授范世平指出，新規定將限制出境的裁定權下放到「縣級公安」，如此使執法範圍更廣泛，但可預測性更低，且將「技術安全」與「出口管制」納入禁止出境的依據，科技產業工作者恐成高風險族群，但如此高強度的管制恐使投資中國風險增加，反而更重創中國本就大幅趨緩的經濟。

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