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陸國安部長示警AI六大威脅 強調「堅持黨的全面領導」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家安全部長陳一新示警AI將帶來系統性影響政治安全環境等六大威脅，強調AI治理首先要「堅持黨的全面領導」。法新社
大陸國家安全部長陳一新示警AI將帶來系統性影響政治安全環境等六大威脅，強調AI治理首先要「堅持黨的全面領導」。法新社

人工智慧（AI）預計將是本月24日川習會的重要議題之一。大陸國家安全部長陳一新表示，當前AI引領新一輪科技革命和產業變革縱深推進，已成為全球科技競爭的主戰場、大國戰略博弈的新賽道。他除示警AI將帶來系統性影響政治安全環境等六大威脅，並強調AI治理首先要「堅持黨的全面領導」。

陳一新在最新一期《中國網信》雜誌發表署名文章指出，AI作為新一輪科技革命和產業變革的核心引擎，正以前所未有的速度、廣度和深度滲透人類社會的各個層面，深刻重塑全球經濟結構、權力格局、創新範式和社會治理邏輯。

陳一新說，「我們既要看到機遇、搶占先機，也要認清風險、守牢底線」，他並提出AI對中國國家安全構成的六大威脅：

一、系統性影響政治安全環境。「各種敵對勢力和別有用心之人濫用深度偽造音視頻、AI生成圖文、智能水軍等生成式人工智能技術，低成本、批量化炮製政治謠言、傳播有害信息、煽動對立情緒，對我實施輿論戰、認知戰，直接威脅我政治安全、制度安全、意識形態安全」。

二、顛覆性升級網絡攻防態勢。AI技術正顯著提升網路漏洞挖掘、惡意軟體開發效率和武器化水準，網路攻防進入漏洞工業化、攻防全自動、AI對AI的新階段，大幅拉低實施網路攻擊的技術門檻與成本投入，對中國關鍵信息基礎設施帶來嚴重風險隱患。

三、規模性放大竊密洩密風險。境外間諜情報機關深度運用智慧網路爬蟲、智慧數據挖掘、智慧畫像分析等技術，大肆搜集獲取中國關鍵數據、商業秘密、公民個人隱私等敏感信息數據。

四、壟斷性加劇科技發展失衡。有關國家利用在AI基礎理論、模型架構、核心算力等方面積累的優勢，通過制定實體清單、實施技術管制、壟斷行業標準、建立閉源生態等手段，嚴格限制相關國家引進前沿技術設備、提升科技創新能力，割裂全球AI產業鏈、供應鏈，加劇全球智慧產業發展失衡。

五、結構性衝擊社會治理體系。AI高速發展突破了傳統技術治理框架，導致現有法律規範、倫理原則與治理機制在實踐中頻頻滯後，難以形成有效的制度約束和監管體系。

六、根本性變革軍事鬥爭形態。AI技術正在推動戰爭形態進入智慧化時代，在美以伊衝突中，AI軍事化應用催生情報智慧融合、決策智慧輔助、目標智慧識別、實戰智慧支持、認知智慧塑造，AI正在從戰場「輔助配角」變成「關鍵角色」。

陳一新表示，面對AI技術快速發展帶來的複雜風險挑戰，中國必須加快提升AI治理水準，有效防範化解AI領域安全風險，首先要「堅持黨的全面領導」，堅持黨管互聯網、黨管數據，「把黨的領導優勢轉化為人工智能治理效能」。

陳一新稱，其次是提體系作戰合力，把AI安全深度融入其他重點領域安全工作，建立健全跨領域、跨部門協作機制，統籌推進完善相關法治體系、戰略體系、政策體系、風險防控體系，形成維護AI安全的整體合力。

第三是強化風險感知預警。陳一新呼籲建立完善AI安全監管平台，加強安全風險監測預警，深化對AI發展態勢等重大問題的研究，科學研判新興技術帶來的潛在風險，定期發布安全風險防範指南。他還提出加大科技創新力度、完善法治保障體系、創新宣傳動員形式、深化國際合作成效等因應作為。

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