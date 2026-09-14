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陸委會副主委：赴陸橙色警示暫不升級、禁團令維持

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會副主委沈有忠（左）、海基會副秘書長黎寶文（右）與多位兩岸專家學者出席座談會。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委沈有忠（左）、海基會副秘書長黎寶文（右）與多位兩岸專家學者出席座談會。記者張鈺琪／攝影

中國大陸《國務院關於出境入境管理的規定》將自15日起施行。陸委會副主委沈有忠14日於一場座談會表示，現階段赴陸旅遊警示「並沒有必要再往上做升級的規劃」；至於旅行團赴陸，現階段「禁團令還沒有打算要開放」，在赴陸風險不確定性沒有下降以前，政府相關作為會維持原狀。

中華亞太菁英交流協會14日上午在台北舉行「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會，沈有忠、海基會副秘書長黎寶文與多位兩岸專家學者出席。

針對新規上路是否可能促使政府提高赴陸旅遊警示，沈有忠表示，當初將中國大陸旅遊警示提高為橙色，主要是因應中共公布「懲獨22條」，政府認為規定相對模糊，對國人形成一定人身安全風險。

沈有忠指，最近可以看到類似這種「相對模糊」的執法法律愈來愈多，因此政府會持續呼籲國人注意赴陸風險，「不過現階段來講，並沒有必要再往上做升級的這樣一個規劃」。

至於是否影響旅行團赴陸，沈有忠表示，陸委會會再與觀光署討論組團赴陸的規範與管理，「現階段我們的禁團令還沒有打算要開放」，因為赴陸風險的不確定性沒有下降以前，政府相關作為可能還是維持原狀。

談到15日上路的新規，沈有忠指，大陸對相關人員出境，或對其認定具有國安風險者進行境內盤查、關押，「其實不是從明天才開始，是早就開始了」，只是從15日起會有「一部法律的外衣」，而且規範可能比過往提醒的風險人士，增加新的類型。

沈有忠提到，大陸這項新規未來可能授權到各個單位，而「這個授權到各個單位就是一個風險的來源」，各單位執行時可能莫衷一是，甚至由第一線人員自行判斷。他擔憂部分基層官員可能「寧左勿右」，寧可「抓錯了再放」，也不要「該抓的沒抓到、該管的沒管到」。

沈有忠稱，新規涉及核實出入境人員身分及相關情況，可以要求出示相關文件、資料及電子數據。他表示，電子數據包括隨身攜帶的手機、平板電腦或筆電，「他都有權利要你在現場交出來」，並可能要求解鎖、翻查相關資料。

他說，這對資料安全，尤其是商業技術資料保護可能產生風險。如果曾發表政治言論或具有特定政治立場，也可能因手機資料遭翻查而面臨風險。

另，海基會副秘書長黎寶文則表示，新規將「電子數據」正式納入出入境查核項目，代表中國大陸可以透過更多行政程序，「接觸、取得、查核個人的電子資料」，包括手機、通訊紀錄、社群媒體內容等，都可能成為進一步留置、盤查甚至限制出境的參考。

黎寶文並指，大陸法律中的「國家安全」概念適用範圍相當廣泛，且多由主管機關單方面認定。近年案例顯示，無論人在境外或台灣，過去的公共言論、學術研究、媒體報導內容、社群媒體發言，甚至工作背景，都可能在特定個案中成為執法機關判斷是否留置、盤查或限制出境的因素。

他強調，提出這些提醒「並不是希望國人減少正常的兩岸交流」，而是希望交流建立在充分了解風險並做好準備的基礎上，「交流可以持續，但是風險不能忽視」。

中華亞太菁英交流協會14日上午在台北舉行「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會。與會人員（左起）為王智盛教授、董立文教授、范世平教授、沈有忠副主委、黎寶文副秘書長、羅承宗教授、許凱傑法官。記者張鈺琪／攝影
中華亞太菁英交流協會14日上午在台北舉行「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會。與會人員（左起）為王智盛教授、董立文教授、范世平教授、沈有忠副主委、黎寶文副秘書長、羅承宗教授、許凱傑法官。記者張鈺琪／攝影

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