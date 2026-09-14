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中國國安部長：AI有影響中國政治安全及洩密風險

中央社／ 台北14日電

中國官方大力發展人工智慧（AI）產業之際，中國國家安全部長陳一新13日發表署名文章說，AI具有系統性影響政治安全環境、大規模洩密等6大風險。其中，「各種敵對勢力和別有用心之人」恐藉AI對中國實施輿論戰、認知戰，直接威脅中國的政治、制度及意識形態安全。

財新網報導，「中國網信」雜誌微信公眾號13日發表陳一新題為「全面築牢人工智能（人工智慧，AI）安全屏障，推動人工智能健康有序發展」的署名文章，提到上述看法。

陳一新說，AI領域已成為「全球科技競爭的主戰場、大國戰略博弈的新賽道」，中國要加快構建AI安全風險防治體系，以「高水平安全、高效能治理」推動AI產業「健康有序發展」。中國對AI不僅要「看到機遇、搶占先機」，也要充分認清AI發展帶來的風險挑戰。

他並列舉AI發展帶來的6大風險挑戰，分別為系統性影響政治安全環境、顛覆性升級網路攻防態勢、規模性放大竊密洩密風險、AI的壟斷性加劇科技發展失衡、

結構性衝擊社會治理體系、根本性變革軍事鬥爭形態。

陳一新說，「各種敵對勢力和別有用心之人」濫用深度偽造影音、AI生成圖文、智慧水軍等AI技術，低成本、批量化「炮製政治謠言、傳播有害資訊、煽動對立情緒」，對中國實施輿論戰、認知戰，直接威脅中國的「政治安全、制度安全、意識形態安全」。

他聲稱，AI大幅拉低實施網路攻擊的技術門檻與成本投入，對中國關鍵資訊基礎設施帶來嚴重風險隱患。以美國科技業者近期推出的Claude Mythos及GPT-5.5-Cyber兩大模型為代表，象徵網路攻防進入「漏洞工業化、攻防全自動、AI對AI」的新階段。

陳一新又說，中國國內部分用戶安全意識不足，使用境外AI產品處理敏感資訊和向境外輸出數據，造成「境內數據大規模外洩」。

他並以美伊戰爭為例說，誰能透過算法實現「更精細的感知、更精準的判斷、更精確的打擊」，誰就能掌握戰場主動權，AI正在從戰場的輔助配角轉變成關鍵角色。

陳一新說，面對AI帶來的風險，中國要強化風險感知預警，建立完善的AI安全監管平台，科學研判新興技術帶來的潛在風險，準確把握相關規律、動向、趨勢，及時堵塞漏洞隱患，定期發布安全風險防範指南，為行業企業、政府部門等提供指導。

國安 AI

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