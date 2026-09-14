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習近平出席金磚峰會傳身體不適 莫迪兩度問「還好嗎？」

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國家主席習近平12日出席金磚峰會開幕式傳出身體不適，印度總理莫迪致詞時突然暫停並轉頭兩度問習近平「Is it okay？」圖／截圖自NDTV新聞畫面
大陸國家主席習近平12日出席金磚峰會開幕式傳出身體不適，印度總理莫迪致詞時突然暫停並轉頭兩度問習近平「Is it okay？」圖／截圖自NDTV新聞畫面

大陸國家主席習近平結束赴印度出席金磚國家峰會的快閃行程，已於13日晚間返回北京。不過，12日在金磚峰會開幕式上，印度總理莫迪致詞時突然暫停並轉頭兩度詢問習近平「Is it okay？」（還好嗎？）引發外界關注習近平當時是否身體不適。

根據印度NDTV等印度電視台的新聞畫面和報導，莫迪致詞約4分30秒至5分鐘時，注意到坐在其左側的習近平似乎有異樣，莫迪於是暫停致詞，轉頭問習近平：「Is it okay?」。大概是沒有得到回應，莫迪又問了一次。習近平隨後點頭，莫迪才繼續致詞。

NDTV報導稱，莫迪注意到習近平神情略顯不自在。對於當天情況，多家印度媒體均有相關報導。《印度時報》（Times of India）報導稱，「習近平似乎感到不適」（Xi appears uncomfortable），並稱莫迪向翻譯詢問「Is it okay?」。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）以「習近平發生什麼事？」為標題，稱莫迪突然停止演說查看情況； 《經濟時報》（Economic Times）則表示，習近平看來不太舒服（appeared uncomfortable）。

印度《Indian Express》集團旗下的馬拉地語報紙《人民力量報》（Loksatta）指出，鏡頭當時拉遠，因此「無法確定莫迪究竟為何詢問」。

習近平當晚未出席莫迪為各國領導人舉辦的晚宴。NDTV引述「直接知情人士」稱，習近平因長途旅行、時差與密集行程感到疲倦，因而缺席晚宴。

不過，在這段插曲後，習近平仍繼續參加峰會，包括與莫迪的雙邊會談，13日也有公開行程。

新華社12日9時許發布報導稱，習近平乘專機赴新德里，出席金磚國家領導人第十八次會晤。隨後於15時許報導，習近平於當地時間12日中午抵達新德里。13日16時許，新華社報導，習近平結束出席金磚國家領導人第十八次會晤返回北京。21時許發布快訊稱，習近平已回到北京。

儘管在12日金磚峰會開幕式上傳出身體不適，大陸國家主席習近平13日仍出席金磚國家領導人第十八次會晤第二階段會議並發表講話。法新社
儘管在12日金磚峰會開幕式上傳出身體不適，大陸國家主席習近平13日仍出席金磚國家領導人第十八次會晤第二階段會議並發表講話。法新社

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