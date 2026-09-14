港媒：中共中央警衛局長罕見亮相金磚莫習會

香港明報今天報導，中國國家主席習近平日前在新德里會晤印度總理莫迪時，中共中央警衛局局長周洪許罕見亮相，未知是否兼任了中央辦公廳副主任並以這個身分與會。

報導表示，根據央視新聞聯播畫面，在莫習會上，周洪許坐在中國外交部常務副部長馬朝旭及外交部部長助理洪磊之間，但與平時的戎裝不同，他身穿西裝。

報導表示，中央警衛局主要負責保護中國最高領導人和中南海的安全，隸屬中央辦公廳和中央軍委聯合參謀部，局長極少公開參加領導人會談活動，但鄧小平和江澤民時代的中央警衛局局長楊德中、由喜貴，同時擔任中央辦公廳副主任，暫未知周洪許是否已擔任中辦副主任。

根據報導，周洪許具陸軍炮兵學院碩士學位，曾任第14集團軍第40師炮兵團團長，前成都軍區司令部軍訓部部長、北部戰區陸軍副參謀長，約在2021年擔任中央警衛局局長，2022年當選中共20大代表。

中央警衛局屬於解放軍編制，副大軍區級別，在地方不設機構，直接領導是中共中央辦公廳，亦警亦軍，是一個極特殊的部隊。