快訊

MQ-9B無人機首度花蓮試飛 國軍全天候監偵戰力升級

謝和弦回留言「嗨低能兒」網友怒告妨害名譽 口頭禪檢方不起訴

遭爆百場夜宴、猛鬼宿舍爭議 高師大校長王政彥駁斥：抹黑

聽新聞
0:00 / 0:00

港媒：中共中央警衛局長罕見亮相金磚莫習會

中央社／ 香港14日電

香港明報今天報導，中國國家主席習近平日前在新德里會晤印度總理莫迪時，中共中央警衛局局長周洪許罕見亮相，未知是否兼任了中央辦公廳副主任並以這個身分與會。

報導表示，根據央視新聞聯播畫面，在莫習會上，周洪許坐在中國外交部常務副部長馬朝旭及外交部部長助理洪磊之間，但與平時的戎裝不同，他身穿西裝。

報導表示，中央警衛局主要負責保護中國最高領導人和中南海的安全，隸屬中央辦公廳和中央軍委聯合參謀部，局長極少公開參加領導人會談活動，但鄧小平和江澤民時代的中央警衛局局長楊德中、由喜貴，同時擔任中央辦公廳副主任，暫未知周洪許是否已擔任中辦副主任。

根據報導，周洪許具陸軍炮兵學院碩士學位，曾任第14集團軍第40師炮兵團團長，前成都軍區司令部軍訓部部長、北部戰區陸軍副參謀長，約在2021年擔任中央警衛局局長，2022年當選中共20大代表。

中央警衛局屬於解放軍編制，副大軍區級別，在地方不設機構，直接領導是中共中央辦公廳，亦警亦軍，是一個極特殊的部隊。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中共組織部修訂5管理辦法 突出事業單位領導人員政治要求

金磚峰會印度舉行 習近平籲加強AI合作、鼓勵開源

陸官媒：金磚成「全球南方第一方陣」 應發揮更大作用

日議員聯盟訪北京 盼能修復雙邊關係

相關新聞

習近平出席金磚峰會傳身體不適 莫迪兩度問「還好嗎？」

大陸國家主席習近平結束赴印度出席金磚國家峰會的快閃行程，已於13日晚間返回北京。不過，12日在金磚峰會開幕式上，印度總理莫迪致詞時突然暫停並轉頭兩度詢問習近平「Is it okay？」（還好嗎？）引發外界關注習近平當時是否身體不適。

陸出入境新規明上路 沈有忠再次示警5類人

中國大陸出入境管理新規15日上路，陸委會副主委沈有忠14日再次示警，在陸台商與台企幹部、半導體與高科技人才、基層公務員及特定宗教界人士這「5類人」，未來赴陸可能要多一層風險考量。他並指，新規若對國人產生更多風險，可能導致出境遭盤查、「進得去、出不來」，或想要入境卻無法入境的情況增加。

習近平推大金磚合作 陸將建人工智能開源專區

大陸國家主席習近平昨（13）日在印度新德里出席金磚國家領導人第18次會晤第二階段會議，提出深化金磚合作五項倡議，分別是人工智能開源普惠、貿易投資便利化、數位產業合作、智能製造合作及科技育才倡議。

回款艱難 陸企「應收帳」飆破136兆元

大陸經濟疲軟已導致企業回款日益艱難。官方數據顯示，截至今年七月底，規模以上工業企業應收帳款達人民幣廿八點八八兆元（約台幣一三六兆元），年增百分之八點五，平均回收期約七十二天。面對中小企業資金周轉壓力日增，大陸官方宣示將出手治理。

華府川習會 史丹佛學者：北京進逼台海議題

針對本月華府川習會，史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光昨表示，北京已在五月川習會「得一分」，接下來可能再得分。他並指，中共盼推進三目標，包括讓美方表達不介入台海軍事衝突、盡可能減少對台軍售，以及讓美方接受「台海現狀不能長期維持」論述。如果這三目標都得逞，台海局勢非常危險。

陸海警預告護漁 範圍逼近釣魚台

大陸對黃海及東海的休漁（禁止捕漁）期將於本月十六日結束，大陸海警局昨發布預告，十六日起將在北緯卅五度至北緯廿六度卅分間的黃海和東海海域「護航開漁」，而該護航範圍，距離釣魚台列嶼最北端僅約卅五海里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。