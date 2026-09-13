學者吳國光：習近平會連任第4任期 不期待中共21大有巨大變化

美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光今天表示，中共總書記習近平會在明年中共21大連任第4個任期是沒有懸念，「不要盼望21大會出現一個巨大的變化」。

吳國光今天出席台北飛地書店講座，被問到對明年中共21大的看法時，作出上述表示。

吳國光表示，習近平連任第4個任期沒甚麼懸念，網路上傳言有人會挑戰習近平，有些人是有意願，但幾乎實際上沒有可能，因為中共對前任及現任官員的監控比對老百姓更嚴。

吳國光表示，另外，雖然習近平在用人上不再按照過去的規矩，會讓精英階層產生普遍及強烈不滿，但這不會影響中共高層的權力分配，「如果它能夠決定，那共產黨制度就不是共產黨制度，它就是一個民主制度」。

不過，習近平也面臨一些挑戰。

吳國光表示，近年中國經濟下滑，習近平就轉換經濟發展模式，包括高質量（高品質）發展、綠色發展、科技自主發展等。

他認為，儘管在電動車、機器人、無人機等方面發展有一些成就及突破，但距離形成新的經濟發展模式還很遠。因為一個新的經濟發展模式，不是單單有幾項尖端的產品，而是要對整個社會的生活有好的影響。