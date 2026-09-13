學者吳國光：2026是美中關係變化關鍵年 川習會討價還價

今年第2次川習會可望9月24日登場，美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光今天表示，今年是美中關係變化非常關鍵的一年，會變成怎樣要等今年底第4次川習會完成後才會比較清楚，現在還在互相討價還價、打交道的過程中。

吳國光今天在台北飛地書店出席講座時，被問到對本次川習會的預期時，作上述表示。他並認為，中國國家主席習近平跟美國總統川普今年應該會會晤4次，包括5月、9月、11月及12月。

針對5月川習會時，習近平指與川普同意構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，吳國光認為，他對這一關係的解讀包括2方面，一是中國會要求美方不介入台海衝突；二是中國試圖利用現在中美再次接近的機會，加強雙邊的經貿、科技、人文等各方面文流，在一定程度上回到當年川普第1個任期之前。

吳國光認為，中國一方面利用交流從美國獲得科技經濟上的好處，另一方面藉著這管道繼續對美企等滲透，反過來影響美國政治。

他表示，從美國角度，是想從中國得到短期經濟利益。中國已經承諾購買美國農產品、波音飛機等，美方急切想要中國完成這些交易，以穩固11月中期選舉的支持票。另外，美國也想中國在國際議題上，例如美伊戰爭中配合，但中國顯然不願意作承諾。

吳國光說，他把4次川習會看作交峰，「中國在第1回合得了1分，有可能在第2回合再得1分」。

台灣議題也是習近平的訴求要點。吳國光認為，習近平希望透過今年的4次川習會達到3個目標：一、美國至少非常委婉地、間接地表示不介入台海軍事衝突。二、向美國施壓，把美國對台軍售盡可能減少甚至取消。三、「教育」美國人「在台海不能長期維持現狀」，否則就會帶來問題等。

吳國光又表示，中國很可能會把川普任期作為一個機會窗口，一旦美國減少對台軍售，就會削弱台灣的防衛力量，屆時中共不一定要直接對台全面動武，但很可能會擴大對台軍事演習，或是拉長演習時間。

他表示，短期來看，中共10月會召開20屆五中全會，一一習近平在5月及9月的川習會上能就台灣議題達到其目標，可以進一步加強他在中共內部的掌控。長期來看，對習近平在明年中共21大強化自己在黨內的地位非常有幫助，而習近平會連任第4個任期沒有懸念。