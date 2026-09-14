習近平推大金磚合作 陸將建人工智能開源專區

大陸對黃海及東海的休漁（禁止捕漁）期將於本月十六日結束，大陸海警局昨發布預告，十六日起將在北緯卅五度至北緯廿六度卅分間的黃海和東海海域「護航開漁」，而該護航範圍，距離釣魚台列嶼最北端僅約卅五海里。

2026-09-14 00:04