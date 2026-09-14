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習近平推大金磚合作 陸將建人工智能開源專區
大陸國家主席習近平昨（13）日在印度新德里出席金磚國家領導人第18次會晤第二階段會議，提出深化金磚合作五項倡議，分別是人工智能開源普惠、貿易投資便利化、數位產業合作、智能製造合作及科技育才倡議。
據新華社報導，在人工智能開源普惠倡議方面，中方將率先建設金磚國家人工智能開源專區，支持大語言模型開發和應用合作，展開人工智能專題研修培訓，構建人工智能開放生態。
貿易投資便利化方面，中方提議建設金磚國家特殊經濟區夥伴關係，設立智慧門戶，展開政策對接；數位產業合作方面，中方將推動建立金磚國家數位產業雲平台，展開數位技能培訓、技術交流、產業對接；智慧製造合作方面，中方願協助金磚國家建設智慧工廠，打造標準規範體系；科技育才方面，中方提議建立金磚國家工程師培養聯盟，展開工程師聯合培養和能力標準互認。
習近平強調，「大金磚」要有大作為、實現大發展，就必須築牢務實合作根基。
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