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習近平推大金磚合作 陸將建人工智能開源專區

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸國家主席習近平（圖右二）13日在印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤第二階段會議並發表講話，提出深化金磚合作5項倡議。 路透
大陸國家主席習近平（圖右二）13日在印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤第二階段會議並發表講話，提出深化金磚合作5項倡議。 路透

大陸國家主席習近平昨（13）日在印度新德里出席金磚國家領導人第18次會晤第二階段會議，提出深化金磚合作五項倡議，分別是人工智能開源普惠、貿易投資便利化、數位產業合作、智能製造合作及科技育才倡議。

據新華社報導，在人工智能開源普惠倡議方面，中方將率先建設金磚國家人工智能開源專區，支持大語言模型開發和應用合作，展開人工智能專題研修培訓，構建人工智能開放生態。

貿易投資便利化方面，中方提議建設金磚國家特殊經濟區夥伴關係，設立智慧門戶，展開政策對接；數位產業合作方面，中方將推動建立金磚國家數位產業雲平台，展開數位技能培訓、技術交流、產業對接；智慧製造合作方面，中方願協助金磚國家建設智慧工廠，打造標準規範體系；科技育才方面，中方提議建立金磚國家工程師培養聯盟，展開工程師聯合培養和能力標準互認。

習近平強調，「大金磚」要有大作為、實現大發展，就必須築牢務實合作根基。

金磚 習近平 新德里

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