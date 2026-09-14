陸海警預告護漁 範圍逼近釣魚台

大陸對黃海及東海的休漁（禁止捕漁）期將於本月十六日結束，大陸海警局昨發布預告，十六日起將在北緯卅五度至北緯廿六度卅分間的黃海和東海海域「護航開漁」，而該護航範圍，距離釣魚台列嶼最北端僅約卅五海里。

中日關係緊張下，大陸海警局十日才在官網發布，海警艦艇編隊在釣魚台及其附屬島嶼「領海」內維權巡航。大陸海警十六日起的漁船護航行動，勢必再引發中日間的漁權爭端。

大陸黃海、東海部分海域十六日中午十二時將結束伏季休漁，大陸海警局十二日透過官方微信公眾號發布漫畫，預告千帆出海場景，並稱海警將在通航壓力最大的航道口「提前就位」，提醒漁船保持安全間距、分批有序航行，並持續護航漁船出港及海上作業。

大陸海警局表示，東海之濱的漁港碼頭，經歷海洋伏季休漁的漁船已整裝待發，九月十六日十二時，「北緯卅五度至北緯廿六度卅分之間」的黃海和東海海域即將迎來開漁。漫畫描繪漁船白天、黃昏及夜間出海作業，大陸海警提醒，夜間行船能見度低，從業人員要提高警覺，做好保障安全生產的各個環節；並表示「從出港到作業，你的每一步，我都在」。