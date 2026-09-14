聽新聞
0:00 / 0:00

陸海警預告護漁 範圍逼近釣魚台

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸對黃海及東海的休漁（禁止捕漁）期將於本月十六日結束，大陸海警局昨發布預告，十六日起將在北緯卅五度至北緯廿六度卅分間的黃海和東海海域「護航開漁」，而該護航範圍，距離釣魚台列嶼最北端僅約卅五海里。

中日關係緊張下，大陸海警局十日才在官網發布，海警艦艇編隊在釣魚台及其附屬島嶼「領海」內維權巡航。大陸海警十六日起的漁船護航行動，勢必再引發中日間的漁權爭端。

大陸黃海、東海部分海域十六日中午十二時將結束伏季休漁，大陸海警局十二日透過官方微信公眾號發布漫畫，預告千帆出海場景，並稱海警將在通航壓力最大的航道口「提前就位」，提醒漁船保持安全間距、分批有序航行，並持續護航漁船出港及海上作業。

大陸海警局表示，東海之濱的漁港碼頭，經歷海洋伏季休漁的漁船已整裝待發，九月十六日十二時，「北緯卅五度至北緯廿六度卅分之間」的黃海和東海海域即將迎來開漁。漫畫描繪漁船白天、黃昏及夜間出海作業，大陸海警提醒，夜間行船能見度低，從業人員要提高警覺，做好保障安全生產的各個環節；並表示「從出港到作業，你的每一步，我都在」。

釣魚台 護漁 東海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大陸海警預告16日開漁 稱「提前就位」護航

中國東海休漁期16日結束 海警稱將為漁船護航逼近釣魚台海域

捕撈土魠作業僅有3個月？漁業署：已與澎湖縣府溝通 決議不推動

陸學者：日本推「三海聯動」 為武力介入台海預留空間

相關新聞

回款艱難 陸企「應收帳」飆破136兆元

大陸經濟疲軟已導致企業回款日益艱難。官方數據顯示，截至今年七月底，規模以上工業企業應收帳款達人民幣廿八點八八兆元（約台幣一三六兆元），年增百分之八點五，平均回收期約七十二天。面對中小企業資金周轉壓力日增，大陸官方宣示將出手治理。

華府川習會 史丹佛學者：北京進逼台海議題

針對本月華府川習會，史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光昨表示，北京已在五月川習會「得一分」，接下來可能再得分。他並指，中共盼推進三目標，包括讓美方表達不介入台海軍事衝突、盡可能減少對台軍售，以及讓美方接受「台海現狀不能長期維持」論述。如果這三目標都得逞，台海局勢非常危險。

陸海警預告護漁 範圍逼近釣魚台

大陸對黃海及東海的休漁（禁止捕漁）期將於本月十六日結束，大陸海警局昨發布預告，十六日起將在北緯卅五度至北緯廿六度卅分間的黃海和東海海域「護航開漁」，而該護航範圍，距離釣魚台列嶼最北端僅約卅五海里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。