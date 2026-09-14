華府川習會 史丹佛學者：北京進逼台海議題

針對本月華府川習會，史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光昨表示，北京已在五月川習會「得一分」，接下來可能再得分。他並指，中共盼推進三目標，包括讓美方表達不介入台海軍事衝突、盡可能減少對台軍售，以及讓美方接受「台海現狀不能長期維持」論述。如果這三目標都得逞，台海局勢非常危險。

吳國光昨出席飛地書店舉辦「中國何以如此，還能成為什麼？」講座。本報提問對本月川習會看法，以及明年中共廿一大觀察指標。

吳國光說，他把今年四次川習會視為中美四次交鋒，初步判斷北京在先前交手中「已得一分」，接下來中方也可能再得分。在五月川習會前，北京將重點集中在台灣議題，意在就台灣問題向美施壓。他分析，中方在台灣問題上可能有三層目標。一是讓美國直接或間接表達不介入台海軍事衝突；二是盡可能減少美國對台軍售，北京在這方面同時向美國賣方與台灣買方施壓；三是讓美方接受「台海現狀不能長期維持」論述。

但他認為，短期內台海反而可能穩定一段時間。如果習近平能在川習會中進一步在台灣問題上取得成果，就可回到北京宣稱「多少年辦不成的事，我辦成了」，進一步鞏固其政治權力。在已「得分」情況下，北京沒有必要立刻對台動武。

對於明年中共廿一大，吳國光直言「習近平進入第四任期，我覺得沒有什麼懸念」；至於外界不時傳中共高層有人可能挑戰習，吳國光說，高層即使有挑戰習的意願，也幾乎沒有實際操作的可能。中共退休或現任高層受到的監控甚至比一般民眾更嚴格。他認為中共精英階層對習的施政及用人方式，確實存在普遍不滿，但這些不滿無法決定中共高層的權力分配。