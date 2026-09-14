聽新聞
0:00 / 0:00

回款艱難 陸企「應收帳」飆破136兆元

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
針對企業回款艱難問題，大陸國務院將舉行記者會，由工信部、人行等單位說明相關治理工作。中新社
針對企業回款艱難問題，大陸國務院將舉行記者會，由工信部、人行等單位說明相關治理工作。中新社

大陸經濟疲軟已導致企業回款日益艱難。官方數據顯示，截至今年七月底，規模以上工業企業應收帳款人民幣廿八點八八兆元（約台幣一三六兆元），年增百分之八點五，平均回收期約七十二天。面對中小企業資金周轉壓力日增，大陸官方宣示將出手治理。

北京大學等機構調查顯示，超過六成受調查中小經營者存在應收帳款難以回收的問題，約六分之一經營者的應收帳款超過當季營收兩倍，對流動性形成較大負擔。

同時，上述調查顯示，中小經營者現有現金流平均可維持二點八個月，其中百分之十一點六的經營者持有現金已無法維持正常運轉，另有百分之廿一點五可維持一個月以內，顯示部分企業面臨較大的資金周轉壓力。

數據顯示，近十年來，大陸企業應收帳款情況明顯惡化。二○一六年底，大陸規模以上工業企業應收帳款餘額為人民幣十二點六兆元，當年平均回收期約卅七點九天至卅九點五天。

大陸國務院辦公廳近日發布「關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知」，國務院新聞辦公室預計今日舉行記者會，由工信部、人行、證監會等相關單位說明當前加強中小企業回款難問題治理工作情況。

上述通知要求健全行業帳款支付規則，引導大型企業特別是龍頭企業承諾自貨物、工程、服務交付之日起六十日內以現金方式向中小企業支付帳款；中央企業對中小企業全部採用現金支付，對大型企業保持合理的現金支付比例。

同時，對故意拉長帳期的大型企業，多部門展開聯合約談並督促整改。政府採購專案全額採用現金支付，將及時支付情況納入政府採購專案監管範圍；支持大型企業透過貸款、發債融資置換應付帳款，及時向上下游中小企業支付現金。

通知亦規範管理非現金支付工具，壓減電子憑證最長付款期限至六個月，電子憑證服務平台不得新開立付款期限超過六個月的電子憑證，商業銀行、應收帳款承購商不得為付款期限超過六個月的電子憑證提供融資。

陸企 應收帳款 人民幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大陸企業應收帳款暴增至逾136兆元 官方將出手整治

大陸AI轉向代理應用 機構估Token消耗量2030年將逾3500京

大陸靈活就業人口達3億 學者：失業率看不出真正問題

大空頭貝瑞「認輸了」？傳出清輝達、Palantir年底空單 網驚喊：燃料沒了

相關新聞

回款艱難 陸企「應收帳」飆破136兆元

大陸經濟疲軟已導致企業回款日益艱難。官方數據顯示，截至今年七月底，規模以上工業企業應收帳款達人民幣廿八點八八兆元（約台幣一三六兆元），年增百分之八點五，平均回收期約七十二天。面對中小企業資金周轉壓力日增，大陸官方宣示將出手治理。

華府川習會 史丹佛學者：北京進逼台海議題

針對本月華府川習會，史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光昨表示，北京已在五月川習會「得一分」，接下來可能再得分。他並指，中共盼推進三目標，包括讓美方表達不介入台海軍事衝突、盡可能減少對台軍售，以及讓美方接受「台海現狀不能長期維持」論述。如果這三目標都得逞，台海局勢非常危險。

陸海警預告護漁 範圍逼近釣魚台

大陸對黃海及東海的休漁（禁止捕漁）期將於本月十六日結束，大陸海警局昨發布預告，十六日起將在北緯卅五度至北緯廿六度卅分間的黃海和東海海域「護航開漁」，而該護航範圍，距離釣魚台列嶼最北端僅約卅五海里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。