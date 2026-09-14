回款艱難 陸企「應收帳」飆破136兆元

大陸經濟疲軟已導致企業回款日益艱難。官方數據顯示，截至今年七月底，規模以上工業企業應收帳款達人民幣廿八點八八兆元（約台幣一三六兆元），年增百分之八點五，平均回收期約七十二天。面對中小企業資金周轉壓力日增，大陸官方宣示將出手治理。

北京大學等機構調查顯示，超過六成受調查中小經營者存在應收帳款難以回收的問題，約六分之一經營者的應收帳款超過當季營收兩倍，對流動性形成較大負擔。

同時，上述調查顯示，中小經營者現有現金流平均可維持二點八個月，其中百分之十一點六的經營者持有現金已無法維持正常運轉，另有百分之廿一點五可維持一個月以內，顯示部分企業面臨較大的資金周轉壓力。

數據顯示，近十年來，大陸企業應收帳款情況明顯惡化。二○一六年底，大陸規模以上工業企業應收帳款餘額為人民幣十二點六兆元，當年平均回收期約卅七點九天至卅九點五天。

大陸國務院辦公廳近日發布「關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知」，國務院新聞辦公室預計今日舉行記者會，由工信部、人行、證監會等相關單位說明當前加強中小企業回款難問題治理工作情況。

上述通知要求健全行業帳款支付規則，引導大型企業特別是龍頭企業承諾自貨物、工程、服務交付之日起六十日內以現金方式向中小企業支付帳款；中央企業對中小企業全部採用現金支付，對大型企業保持合理的現金支付比例。

同時，對故意拉長帳期的大型企業，多部門展開聯合約談並督促整改。政府採購專案全額採用現金支付，將及時支付情況納入政府採購專案監管範圍；支持大型企業透過貸款、發債融資置換應付帳款，及時向上下游中小企業支付現金。

通知亦規範管理非現金支付工具，壓減電子憑證最長付款期限至六個月，電子憑證服務平台不得新開立付款期限超過六個月的電子憑證，商業銀行、應收帳款承購商不得為付款期限超過六個月的電子憑證提供融資。