川習會北京恐再得分 史丹佛學者：這3目標得逞…台海局勢非常危險

針對本月底「川習會」，史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光今（13）日表示，北京5月已在川習會上「得1分」，接下來可能再得分。他並指，中共盼推進3項目標，包括讓美方表達不介入台海軍事衝突、盡可能減少對台軍售，以及讓美方接受「台海現狀不能長期維持」的論述。如果這3項目標「都得逞，那台海局勢非常危險」。

吳國光13日下午出席飛地書店舉辦的「中國何以如此，還能成為什麼？吳國光：從體制親歷到制度重想」講座。本報記者於提問環節詢問他對本月底川習會的看法，以及明年中共二十一大有哪些值得觀察的指標。

談到川習會，吳國光說，他把今年4次川習會視為中美之間的4次交鋒，初步判斷北京在先前的交手中「已經得1分」，接下來的會面，中方也可能再次得分。他表示，在5月川習會前，北京將重點集中在台灣議題，其他問題基本不談，意在就台灣問題向美方施壓。

吳國光分析，中方在台灣問題上可能有3層目標。第一，是讓美國直接或間接表達不介入台海軍事衝突；第二，是「盡可能減少美國對台軍售」，北京在這方面同時向美國賣方與台灣買方施壓；第三，則是讓美方接受「台海現狀不能長期維持」的論述。

他提到，中共對台動武的幾個條件中，就包括台海現狀不能長期拖延。如今台灣不太可能透過法律程序正式宣布獨立，北京可能重新強調「現狀不能長期拖延」這項理由。如果三項目標都得逞，「那台海局勢非常危險」。

不過，吳國光認為，短期內台海反而可能穩定一段時間。如果習近平能在川習會中進一步在台灣問題上取得成果，就可回到北京宣稱，「多少年辦不成的事，我辦成了」，進一步鞏固其政治權力。在已經「得分」的情況下，北京沒有必要立刻對台動武，「何必剛剛得了1分，又把它輸進去？」

但從中長期來看，吳國光表示，北京未必需要直接全面攻台，也可能採取「以戰逼統」方式，例如將過去數天或一周的環台軍演延長至數月，藉由長時間軍事壓力衝擊台灣經濟與社會。

談到明年中共二十一大，吳國光直言，「習近平進入第四任期，我覺得沒有什麼懸念。」

至於外界不時傳出中共高層有人可能挑戰習近平，吳國光說，中共高層即使有挑戰習近平的意願，也幾乎沒有實際操作的可能。他形容，中共退休或現任高層受到的監控甚至比一般民眾更嚴格，「中國老百姓現在要去哪裡訪問，基本上有錢就去了。你看王岐山，你現在想出國訪問試試，永遠不可能。」

吳國光表示，中共精英階層對習近平的施政、政策及用人方式，確實存在「非常普遍和強烈的不滿」，但這些不滿無法決定中共高層的權力分配，「如果它能夠決定，那共產黨制度就不是共產黨制度，它就是民主制度了」。

他最後說，「不要盼望二十一大會出現一個巨大變化」。至於政治局常委誰去誰留，他認為並不是最重要的觀察重點。