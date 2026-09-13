日媒：傳北京要求美暫緩對台軍售 否則川習會恐生變

中美元首本月下旬是否舉行會晤仍受關注，台灣議題或成為影響川習會能否成行的變數。日本共同社引述消息人士報導，中國大陸已告知美方，若美國在中美元首會談前批准新的對台軍售案，中方計劃取消定於本月舉行的川習會。

日本共同社報導，名熟悉中美關係消息人士稱，中國大陸已經要求美國在元首會晤前，不要批准對台軍售，否則中方有意取消元首會面。消息人士並稱，中方重申立場，表明台灣議題是雙邊關係中的「紅線」。

事實上，中國大陸方面曾多次強調，台灣問題是中美關係不可逾越的紅線。習近平今年5月與美國總統川普會晤時強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。

習近平還表示，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

此前，川普於7月23日表示，習近平將於9月24日訪問美國，並指他屆時還將與對方討論人工智慧（AI）議題，惟北京當局尚未就此公布相關消息。更早之前，川普當時接受福斯新聞訪問時說道，對台軍售可能成為他與中國大陸打交道時一張很好的談判籌碼。

另，共同社還提到，由於中國大陸是伊朗的主要經濟夥伴，美伊衝突也可能成為川習會的主要議題之一。報導稱，隨著美伊衝突久拖不決，美國已施壓要求中國大陸不要與伊朗有業務往來。不過，其中一名消息人士稱，「中國已展現合作態度，並未阻礙與美國之間的對話。」消息人士也說，關於人工智慧安全課題的對話框架，也可能成為首要議題。

香港南華早報近日曾指，北京考慮安排一批頂尖科技、電動車和航空航天領域的企業高階主管隨行。消息人士透露，中國代表團相關細節據報尚在敲定中，但中國政府已展開遴選，並計畫參照今年稍早前隨同美國總統川普訪中的美國企業高管代表團模式。

川普對此表示，「如果中國想進來，在這裡設廠生產汽車，我可以接受，日本也是這麼做，但他們必須雇用我們的人。最重要的是，他們要雇用美國人、用美國人。」但他仍將維持實質禁止大陸製汽車進口美國的政策。