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中共組織部修訂5管理辦法 突出事業單位領導人員政治要求

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共中央組織部會同相關部門修訂印發5個事業單位領導人員管理辦法，強調黨管幹部、黨管人才，並突出領導人員政治要求。圖為北京人民大會堂。新華社
中共中央組織部會同相關部門修訂印發5個事業單位領導人員管理辦法，強調黨管幹部、黨管人才，並突出領導人員政治要求。圖為北京人民大會堂。新華社

中共中央組織部會同相關部門修訂印發5個事業單位領導人員管理辦法，強調堅持黨管幹部、黨管人才，突出領導人員政治要求，並強化專業素養、政績觀及監督管理。

新華社報導，中共中央組織部分別會同中央宣傳部、教育部、科技部、國家衛生健康委，修訂印發《宣傳思想文化系統事業單位領導人員管理辦法》《高等學校領導人員管理辦法》《中小學校領導人員管理辦法》《科研事業單位領導人員管理辦法》《公立醫院領導人員管理辦法》（簡稱「五個辦法」）。

報導稱，中共中央高度重視事業單位領導人員管理工作，十八大以來，中共總書記習近平對宣傳思想文化、教育、科技、衛生健康等行業事業單位改革發展和幹部隊伍建設作出一系列重要論述和指示批示。

報導提到，為落實要求，2015年中共中央辦公廳印發《事業單位領導人員管理暫行規定》，2017年中共中央組織部分別會同相關行業主管部門起草印發五個辦法，形成「1+5」制度體系。2022年中央辦公廳修訂印發《事業單位領導人員管理規定》，五個辦法作為配套文件需要修訂以與之銜接。同時，近年來黨中央對相關行業的新部署新要求需要貫徹體現，事業單位領導人員管理中的新問題也需要研究解決，為此進行修訂。

報導稱，這次修訂堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平黨建思想，落實黨中央新部署新要求及深化事業單位改革有關精神，有機銜接近年來修訂或制定推出的新政策新制度，回應工作中的新情況新問題，遵循不同行業事業單位領導人員管理工作特點和規律，完善相關政策舉措。

此外，新修訂的五個辦法落實堅持和加強黨的全面領導要求，強調堅持黨管幹部、黨管人才，充分發揮黨組織領導和把關作用，完善黨的領導體制機制等；突出領導人員政治要求，將深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」作為領導人員任職的首要要求，強調做深做實政治素質考察、加強政治監督等；強化領導人員專業素養要求，根據不同行業實際和崗位需求，對具備相應的專業背景或專業工作經歷等提出明確要求。

同時，辦法體現樹立和踐行正確政績觀導向，在任期目標中強調打基礎、利長遠、求實效，完善考核評價內容，聚焦突出問題提出防範和糾治政績觀偏差要求等；著眼激發事業單位活力，強調加大正向激勵力度、加強人文關懷等；落實從嚴管理要求，聚焦重點領域和關鍵環節進一步明確監督重點，結合行業實際細化推進能上能下的具體情形等。

中共 習近平

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