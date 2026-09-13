習近平金磚峰會提5倡議 聚焦AI、數位產業與智慧製造

大陸國家主席習近平當地時間13日在印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤第二階段會議並發表講話，強調全球南方國家應共同捍衛國際法治、維護多邊主義，並攜手推進安全治理。習近平並提出人工智慧開源普惠、貿易投資便利化、數位產業合作、智慧製造合作及科技育才等5項倡議。

據新華社，習近平出席上述會議時發表題為「築牢金磚合作根基 壯大全球南方力量」的講話指，世界百年變局加速演進，全球南方群體性崛起，成為推動世界多極化的關鍵動力，要讓世界穩下來、好起來，金磚國家必須把握歷史主動，團結廣大全球南方國家，在國際事務中發揮積極、穩定、向善作用。

習近平強調，全球南方國家要共同捍衛國際法治，維護主權平等、不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則；要高舉多邊主義旗幟，維護聯合國權威和作用，支持多邊機構改革，改革完善國際金融架構，提高發展中國家代表性和發言權；要堅持以人民為中心，推動落實聯合國2030年可持續發展議程；要攜手推進安全治理，共同應對傳統和非傳統安全威脅，加快形成具有廣泛共識的全球人工智慧治理框架，讓新興科技照亮共同繁榮之路。

習近平指，「大金磚」要有大作為、實現大發展，就必須築牢務實合作根基。要發揮背靠新興市場、聯結全球南方的優勢，堅持開放合作、互利共贏，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，培育一體化大市場，升級傳統產業，發展新興產業，布局未來產業。

習近平並就此提出5項倡議，包括建設金磚國家人工智慧開源專區，中方將率先建設金磚國家人工智慧開源專區，支持大語言模型開發和應用合作；貿易投資便利化倡議，中方提議建設金磚國家特殊經濟區夥伴關係，設立智慧門戶，開展政策對接；數字產業合作倡議，中方將推動建立金磚國家數字產業雲平台，開展數字技能培訓、技術交流、產業對接；智慧製造合作倡議，中方願協助金磚國家建設智慧工廠，打造標準規範體系；科技育才倡議，中方提議建立金磚國家工程師培養聯盟，開展工程師聯合培養和能力標準互認。

習近平並強調，今年是中國「十五五」開局之年，「十五五」規劃既是中國自身的發展藍圖，也是面向世界的合作清單。中國將持續推動高質量發展，擴大高水平對外開放，落實全球發展倡議，推進高質量共建「一帶一路」。

據悉，俄羅斯、南非、伊朗、埃及、印尼、衣索比亞、阿拉伯聯合大公國等金磚國家領導人，以及金磚夥伴國或代表、聯合國秘書長古特雷斯等出席此次會議，印度總理莫迪主持會議。蔡奇、王毅等參加上述活動。