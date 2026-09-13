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蕭美琴稱站「歷史正確一邊」 環時批：真正正確是兩岸統一

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
副總統蕭美琴（右二）近日在義大利參加論壇時表示，大國無法透過壓迫決定小國的未來，強調台灣強化軍備是為嚇阻戰爭，並稱站在「歷史正確的一邊」，影響力可超越人口與土地限制。圖／截自皮齊耶諾臉書
副總統蕭美琴（右二）近日在義大利參加論壇時表示，大國無法透過壓迫決定小國的未來，強調台灣強化軍備是為嚇阻戰爭，並稱站在「歷史正確的一邊」，影響力可超越人口與土地限制。圖／截自皮齊耶諾臉書

副總統蕭美琴日前赴義大利參加「文托泰內民主與自由會議」，強調台灣強化軍備是為嚇阻戰爭，並稱當你做正確的事，「站在歷史正確的一邊時」，影響力可超人口與土地限制。大陸官媒環球時報12日刊出署名「海風」的評論文批，台灣若把安全、產業和未來寄託外部勢力，並非站在歷史正確的一邊，稱真正歷史正確的一邊是推進兩岸統一、維護台海和平及推動中華民族偉大復興。

上述文章題為「什麼是站在歷史正確的一邊？」寫道，根據5月川習會雙方共識，大陸國家主席習近平將於今年秋季對美國進行國是訪問，中美關係是重大議題，其中「台灣問題是中美關係中最重要的問題，牽一髮而動全身。」蕭美琴在這當口到歐洲卻振振有詞稱「只要做正確的事情，站在歷史正確的一邊，你的影響力就比島嶼大小更重要」，「但越是漂亮話，越要問得具體一點」。

文章接著四連問，「什麼叫正確的事？什麼又是歷史正確的一邊？是把台灣的安全、產業和未來，交給外部政客的選票、關稅和戰略算計？是把兩岸本來可透過對話管控的分歧，不斷推向國際化、軍事化和對抗化？還是以台灣民眾的安寧生活為代價，為倚外謀獨、以武謀獨製造聲量？」

文章稱，外部勢力頻打「台灣牌」，把自己的命運繫在別人的競選口號上，把產業命脈押給別人的政策變化，把安全寄託於別人的虛假承諾，「這可不是站在歷史正確的一邊」，而是把自己的未來交給別人定價。

文章並稱，台灣真正需要的是穩定發展環境，而非「被利用式的國際曝光」；真正應警惕的不是「國際孤立」，而是被一步步推向「被利用、被透支、被犧牲」的位置。若交朋友是拉外部勢力介入「中國內政」，擴大國際空間是不斷挑戰一個中國原則，強化防衛是把台灣推向軍事前沿和衝突邊緣，那就不是正常交往，而是在玩代價極高的政治賭博。

文章指，現代戰爭沒有贏家，外部軍事承諾更非可無限兌現的保險單，把台灣安全寄託在「別人一定會來」的主觀想像上是危險的；把外部軍售當作和平保障，是短視的。兩岸關係需要更多理性、溝通及避免誤判的政治智慧。

文章強調，真正的安全來自堅持一個中國原則的政治基礎，來自反對台獨分裂和外來干涉，來自兩岸間穩定、可預期、可持續的和平發展關係。離開這一基礎，任何所謂安全承諾，終將只是鏡花水月、不堪一擊。

文章最後稱，歷史正確的一邊，是「推進祖國統一」、維護台海和平及推動中華民族偉大復興的這邊；台灣的前途肯定不在華盛頓政客博弈、布魯塞爾外交話術或海外論壇虛假掌聲，而在兩岸共同反對分裂、共同維護和平、共同走向統一的歷史選擇中。

蕭美琴 兩岸 歷史 台海

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