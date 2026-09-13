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中國東海休漁期16日結束 海警稱將為漁船護航逼近釣魚台海域

中央社／ 上海13日電

中國對黃海及東海的休漁（禁止捕漁）期將於16日結束。中國海警局今天以發布漫畫的方式預告，指16日起將在北緯35度至北緯26度30分間的黃海和東海海域「護航開漁」。經對照海圖，這一護航範圍距離釣魚台列嶼最北端僅約35海里。

在日中關係緊張下，中國海警局10日才在官網發布，中國海警艦艇編隊在釣魚台及其附屬島嶼「領海」內「維權巡航」。

中國海警局今天上午在官方公眾號發布一組漫畫，描繪黃海、東海的休漁期結束，9月16日中午12時起全面開漁，宣稱在通航壓力最大的航道，中國海警「提前就位」。

這組漫畫並佐以文字說明，「北緯35度至北緯26度30分之間」的黃海和東海海域即將迎來開漁，用一組漫畫「了解海警護航開漁的日常」。

東海 釣魚台 漁船

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