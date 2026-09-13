陸學者：日本推「三海聯動」 為武力介入台海預留空間

中國南海研究院區域國別研究所所長丁鐸指出，日本高市早苗內閣執政近一年來，以前所未有的速度與協同度推進戰略調整，試圖將東海、台灣海峽、南海整合為「單一戰區」。丁鐸稱，日本推進「三海聯動」的系統性布局，是意圖推動台海外部干預從「美國單一主導」向「美日聯合干預」演變。

丁鐸近日在《觀察者網》撰文指出，日本的「三海聯動」並非零散的政策動作，而是涵蓋政治敘事、軍事部署、法律突破、外交圍堵四個維度的系統性工程。

政治層面是固化「中國威脅」敘事，製造政策調整的輿論基礎；軍事層面：構建跨海域威懾鏈條，打造三海一體作戰體系；法律層面：分層突破戰後約束，為軍力「出海」掃清國內法障礙；外交層面：編織小多邊網絡，塑造對華聯合施壓態勢。

丁鐸稱，通過上述安排，日本正形成「美國背書—日本主導—夥伴配合」的三級制衡架構。他認為，日本推動「三海聯動」是服務於其國家「正常化」長期目標的戰略算計，核心包含三層相互關聯的深層目的：牽制中國崛起、為武力介入台海預留政策空間、借「國際義務」包裝軍事擴張，逐步突破戰後國際秩序約束。

他表示，近年來，中日綜合國力差距持續拉大，日本戰略焦慮不斷發酵；同時美國全球戰略優先級調整，使日本對美國安全承諾的不安全感上升。在此背景下，日本通過「三海聯動」將自身嵌入美國主導的地區安全體系：頂層依靠美國提供安全兜底與同盟支持，中層由日本主導議程設置與行動執行，前沿由菲律賓等夥伴配合落地。

丁鐸指出，這既避免日本單獨對華對抗，又使其能以「地區安全提供者」身分，通過出口防衛裝備、塑造安全規則、放大威脅敘事，逐步擠壓中國在周邊海域的戰略迴旋空間。其最終指向是擺脫「經濟大國、政治小國」的戰後定位，為成為政治軍事大國鋪路。

丁鐸並稱，日本將台灣問題納入「三海聯動」框架，意圖推動台海外部幹預從「美國單一主導」向「美日聯合干預」演變。

在軍事上，日本西南諸島的飛彈與情報部署已覆蓋台灣海峽北部入口，對台海北部海空域形成直接威懾；

在法律上，「存亡危機事態」表述的保留，為自衛隊介入台海預留了國內法接口；

在政治上，日方放任國會議員接連訪台，並在防衛規劃中把「防台灣有事」寫成擴大跨國防衛網的理由，不斷向台獨分裂勢力釋放錯誤信號。

丁鐸表示，日本系統性推動「三海聯動」已顯現出新型軍國主義的鮮明特徵。他呼籲地區國家與國際社會看清，日本推動「三海聯動」本質，警惕日本突破和平憲法與專守防衛原則的危險動向。