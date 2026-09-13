快訊

人口探底／婚育代價太高逼退下一代 不婚不生反成合理選擇

Fed下周升息機率逼近9成！「Fed傳聲筒」示警不只升1次 市場押明年6月前至少3次

印尼客輪載241人爪哇海失聯！出事前遇惡劣天候 搜救隊急赴最後位置

聽新聞
0:00 / 0:00

陸學者：日本推「三海聯動」 為武力介入台海預留空間

聯合報／ 大陸中心／即時報導
圖為今年5月的美菲「肩並肩」聯合軍演中，日本自衛隊首次以正式作戰部隊身分進入菲律賓，並在當地實彈發射88式岸置反艦飛彈。這是二戰後，日本自衛隊首次在境外發射實彈與部署作戰部隊。路透
圖為今年5月的美菲「肩並肩」聯合軍演中，日本自衛隊首次以正式作戰部隊身分進入菲律賓，並在當地實彈發射88式岸置反艦飛彈。這是二戰後，日本自衛隊首次在境外發射實彈與部署作戰部隊。路透

中國南海研究院區域國別研究所所長丁鐸指出，日本高市早苗內閣執政近一年來，以前所未有的速度與協同度推進戰略調整，試圖將東海台灣海峽、南海整合為「單一戰區」。丁鐸稱，日本推進「三海聯動」的系統性布局，是意圖推動台海外部干預從「美國單一主導」向「美日聯合干預」演變。

丁鐸近日在《觀察者網》撰文指出，日本的「三海聯動」並非零散的政策動作，而是涵蓋政治敘事、軍事部署、法律突破、外交圍堵四個維度的系統性工程。

政治層面是固化「中國威脅」敘事，製造政策調整的輿論基礎；軍事層面：構建跨海域威懾鏈條，打造三海一體作戰體系；法律層面：分層突破戰後約束，為軍力「出海」掃清國內法障礙；外交層面：編織小多邊網絡，塑造對華聯合施壓態勢。

丁鐸稱，通過上述安排，日本正形成「美國背書—日本主導—夥伴配合」的三級制衡架構。他認為，日本推動「三海聯動」是服務於其國家「正常化」長期目標的戰略算計，核心包含三層相互關聯的深層目的：牽制中國崛起、為武力介入台海預留政策空間、借「國際義務」包裝軍事擴張，逐步突破戰後國際秩序約束。

他表示，近年來，中日綜合國力差距持續拉大，日本戰略焦慮不斷發酵；同時美國全球戰略優先級調整，使日本對美國安全承諾的不安全感上升。在此背景下，日本通過「三海聯動」將自身嵌入美國主導的地區安全體系：頂層依靠美國提供安全兜底與同盟支持，中層由日本主導議程設置與行動執行，前沿由菲律賓等夥伴配合落地。

丁鐸指出，這既避免日本單獨對華對抗，又使其能以「地區安全提供者」身分，通過出口防衛裝備、塑造安全規則、放大威脅敘事，逐步擠壓中國在周邊海域的戰略迴旋空間。其最終指向是擺脫「經濟大國、政治小國」的戰後定位，為成為政治軍事大國鋪路。

丁鐸並稱，日本將台灣問題納入「三海聯動」框架，意圖推動台海外部幹預從「美國單一主導」向「美日聯合干預」演變。

在軍事上，日本西南諸島的飛彈與情報部署已覆蓋台灣海峽北部入口，對台海北部海空域形成直接威懾；

在法律上，「存亡危機事態」表述的保留，為自衛隊介入台海預留了國內法接口；

在政治上，日方放任國會議員接連訪台，並在防衛規劃中把「防台灣有事」寫成擴大跨國防衛網的理由，不斷向台獨分裂勢力釋放錯誤信號。

丁鐸表示，日本系統性推動「三海聯動」已顯現出新型軍國主義的鮮明特徵。他呼籲地區國家與國際社會看清，日本推動「三海聯動」本質，警惕日本突破和平憲法與專守防衛原則的危險動向。

台海 日本 南海 東海 台灣海峽 高市早苗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日跨黨派議員訪台盼推日版「台灣關係法」 陸學者批：鼓譟居心叵測

跨大西洋關係現裂痕 丹麥學者：歐洲應深化印太戰略夥伴關係

趙建民／台灣須跳出「小而好鬥」的宿命

華府川習會9月下旬登場 對台軍售、中東戰火是焦點

相關新聞

日跨黨派議員訪台盼推日版「台灣關係法」 陸學者批：鼓譟居心叵測

日本七名跨黨派親台國會議員近日組團訪台，稱盼參照美國制定日版「台灣關係法」以維護和平，引發大陸關切。中國社會科學院台灣研究所涉外關係研究室主任、研究員陳桂清指出，日本右翼炒作涉台議題，意在博取政治資本、深化日台勾連及牽制中國發展。儘管相關法案目前「落地難度很大」，但日本右翼勢力採取「切香腸」式漸進挑釁，危害仍不容小覷。

陸學者：日本推「三海聯動」 為武力介入台海預留空間

中國南海研究院區域國別研究所所長丁鐸指出，日本高市早苗內閣執政近一年來，以前所未有的速度與協同度推進戰略調整，試圖將東海、台灣海峽、南海整合為「單一戰區」。丁鐸稱，日本推進「三海聯動」的系統性布局，是意圖推動台海外部干預從「美國單一主導」向「美日聯合干預」演變。

陸官媒：金磚成「全球南方第一方陣」 應發揮更大作用

金磚國家領導人第18次會晤近日在印度舉行，中共中央黨報人民日報13日在三版「寰宇平」欄目發表題為「勇做時代先鋒 展現金磚擔當」的評論文指，隨機制擴大，金磚國家已成「全球南方的第一方陣」。當前單邊主義、強權政治逆流湧動，金磚國家肩負更大責任、承載更高期待，應發揮更大作用。文章強調，全球性挑戰離不開全球性應對，團結才是正道，

澳門首宗國安案16日開審 前議員區錦新遭控3罪不公開審理

澳門首宗國安法案件將於16日開審，澳門民主派前立法會議員區錦新被控「顛覆國家政權」等三罪。澳門初級法院11日公告，應檢察院請求並經澳門特區維護國家安全委員會確認，案件將以不公開方式審理。澳門政府去年7月以國安法拘捕區錦新

兩岸觀策／習迎第4任期 「文裝解放軍」恐加劇對台封喉

賴清德總統2024年5月20日就任迄今，台灣邦交國仍維持在原有的12國，但這不意味北京對台外交打壓有所放鬆。相反的，近年來一連串的事件顯示，中共對我外交封鎖的形式還更趨多元化。

大陸出入境新規 9月15日上路

中國大陸國務院7月31日公布的出境入境管理新規將於15日起正式施行，新規將出口管制、技術進出口等可能危及產業及技術安全的情況納入出境限制，外界關注是否擴大政府限制出境權力，尤其台商、科技及半導體從業者赴陸的適用情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。