快訊

人口探底／婚育代價太高逼退下一代 不婚不生反成合理選擇

Fed下周升息機率逼近9成！「Fed傳聲筒」示警不只升1次 市場押明年6月前至少3次

印尼客輪載241人爪哇海失聯！出事前遇惡劣天候 搜救隊急赴最後位置

聽新聞
0:00 / 0:00

陸官媒：金磚成「全球南方第一方陣」 應發揮更大作用

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
金磚國家峰會12日舉行，今年由印度擔任輪值主席國，圖為俄羅斯總統普亭（左起）、印度總理莫迪和中國國家主席習近平12日在峰會期間參加植樹儀式。 路透
金磚國家峰會12日舉行，今年由印度擔任輪值主席國，圖為俄羅斯總統普亭（左起）、印度總理莫迪和中國國家主席習近平12日在峰會期間參加植樹儀式。 路透

金磚國家領導人第18次會晤近日在印度舉行，中共中央黨報人民日報13日在三版「寰宇平」欄目發表題為「勇做時代先鋒 展現金磚擔當」的評論文指，隨機制擴大，金磚國家已成「全球南方的第一方陣」。當前單邊主義、強權政治逆流湧動，金磚國家肩負更大責任、承載更高期待，應發揮更大作用。文章強調，全球性挑戰離不開全球性應對，團結才是正道，

「寰宇平」是人民日報旗下重要的國際時事評論專欄。文章提到，當地時間12日下午，習近平在印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤第一階段會議。習近平總結金磚合作機制20年發展成就，闡釋金磚國家要堅定站在歷史正確一邊，勇做時代先鋒，引領國際秩序朝更加公正合理的方向發展，攜手推動構建人類命運共同體。

文章表示，今年是金磚國家合作20周年。從「金磚四國」到「金磚五國」，再到擴員，金磚國家已成長「全球南方的第一方陣」。今天金磚總人口超世界一半，經濟總量約占世界三成，對世界經濟增長貢獻率超50%。

文章指，當前世界百年變局加速演進，單邊主義、強權政治逆流湧動，多邊主義和國際秩序受到衝擊。近年，全球南方壯大，推動國際力量對比深刻調整，世界多極化不可阻擋。文章稱，形勢越是複雜嚴峻，越需要中流砥柱；全球南方越是發展壯大，越需要引領力量。金磚國家肩負更大責任、承載更高期待，更應在引領全球南方團結合作方面展現更大作為。

文章稱，中國始終是金磚合作的推動者、建設者。從2017年廈門會晤提出「金磚+」合作模式，到2022年推動啟動金磚擴員進程，再到2024年喀山會晤提出「大金磚合作」高質量發展理念，中國在金磚合作機制的每個關鍵節點發揮作用。此次會議上，習近平提出金磚國家要做促進創新發展、維護和平穩定、推動文明互鑒、改革完善全球治理的先鋒。

文章認為，應對全球性挑戰，金磚行動務實有力，金磚國家應深化經貿、金融、科技、工業等領域合作，維護產業鏈供應鏈穩定暢通；在熱點問題上堅持政治解決方向，探討對話協商解決爭端。

文章並稱，金磚國家要高舉多邊主義旗幟，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，推進國際金融架構改革，提升發展中國家代表性和發言權，保障全球南方國家更加充分參與全球治理與規則制定。

此外，文章指，少數發達國家試圖壟斷規則制定、築起技術壁壘，擠壓發展中國家發展空間。金磚國家應拓展人工智慧、數位經濟合作，推動形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範，確保發展中國家平等參與、平等受益。

金磚 印度 習近平 中共

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金磚峰會講話 習近平：抵制一切形式保護主義

習近平會莫迪喊加強合作 出席金磚峰會鼓勵人工智慧開源開放

赴金磚峰會晤莫迪 習近平：中印恢復交往應珍惜 是夥伴而非對手

金磚峰會登場 去美元化、中印話語權之爭成焦點

相關新聞

日跨黨派議員訪台盼推日版「台灣關係法」 陸學者批：鼓譟居心叵測

日本七名跨黨派親台國會議員近日組團訪台，稱盼參照美國制定日版「台灣關係法」以維護和平，引發大陸關切。中國社會科學院台灣研究所涉外關係研究室主任、研究員陳桂清指出，日本右翼炒作涉台議題，意在博取政治資本、深化日台勾連及牽制中國發展。儘管相關法案目前「落地難度很大」，但日本右翼勢力採取「切香腸」式漸進挑釁，危害仍不容小覷。

陸學者：日本推「三海聯動」 為武力介入台海預留空間

中國南海研究院區域國別研究所所長丁鐸指出，日本高市早苗內閣執政近一年來，以前所未有的速度與協同度推進戰略調整，試圖將東海、台灣海峽、南海整合為「單一戰區」。丁鐸稱，日本推進「三海聯動」的系統性布局，是意圖推動台海外部干預從「美國單一主導」向「美日聯合干預」演變。

陸官媒：金磚成「全球南方第一方陣」 應發揮更大作用

金磚國家領導人第18次會晤近日在印度舉行，中共中央黨報人民日報13日在三版「寰宇平」欄目發表題為「勇做時代先鋒 展現金磚擔當」的評論文指，隨機制擴大，金磚國家已成「全球南方的第一方陣」。當前單邊主義、強權政治逆流湧動，金磚國家肩負更大責任、承載更高期待，應發揮更大作用。文章強調，全球性挑戰離不開全球性應對，團結才是正道，

澳門首宗國安案16日開審 前議員區錦新遭控3罪不公開審理

澳門首宗國安法案件將於16日開審，澳門民主派前立法會議員區錦新被控「顛覆國家政權」等三罪。澳門初級法院11日公告，應檢察院請求並經澳門特區維護國家安全委員會確認，案件將以不公開方式審理。澳門政府去年7月以國安法拘捕區錦新

兩岸觀策／習迎第4任期 「文裝解放軍」恐加劇對台封喉

賴清德總統2024年5月20日就任迄今，台灣邦交國仍維持在原有的12國，但這不意味北京對台外交打壓有所放鬆。相反的，近年來一連串的事件顯示，中共對我外交封鎖的形式還更趨多元化。

大陸出入境新規 9月15日上路

中國大陸國務院7月31日公布的出境入境管理新規將於15日起正式施行，新規將出口管制、技術進出口等可能危及產業及技術安全的情況納入出境限制，外界關注是否擴大政府限制出境權力，尤其台商、科技及半導體從業者赴陸的適用情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。