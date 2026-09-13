陸官媒：金磚成「全球南方第一方陣」 應發揮更大作用

金磚國家領導人第18次會晤近日在印度舉行，中共中央黨報人民日報13日在三版「寰宇平」欄目發表題為「勇做時代先鋒 展現金磚擔當」的評論文指，隨機制擴大，金磚國家已成「全球南方的第一方陣」。當前單邊主義、強權政治逆流湧動，金磚國家肩負更大責任、承載更高期待，應發揮更大作用。文章強調，全球性挑戰離不開全球性應對，團結才是正道，

「寰宇平」是人民日報旗下重要的國際時事評論專欄。文章提到，當地時間12日下午，習近平在印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤第一階段會議。習近平總結金磚合作機制20年發展成就，闡釋金磚國家要堅定站在歷史正確一邊，勇做時代先鋒，引領國際秩序朝更加公正合理的方向發展，攜手推動構建人類命運共同體。

文章表示，今年是金磚國家合作20周年。從「金磚四國」到「金磚五國」，再到擴員，金磚國家已成長「全球南方的第一方陣」。今天金磚總人口超世界一半，經濟總量約占世界三成，對世界經濟增長貢獻率超50%。

文章指，當前世界百年變局加速演進，單邊主義、強權政治逆流湧動，多邊主義和國際秩序受到衝擊。近年，全球南方壯大，推動國際力量對比深刻調整，世界多極化不可阻擋。文章稱，形勢越是複雜嚴峻，越需要中流砥柱；全球南方越是發展壯大，越需要引領力量。金磚國家肩負更大責任、承載更高期待，更應在引領全球南方團結合作方面展現更大作為。

文章稱，中國始終是金磚合作的推動者、建設者。從2017年廈門會晤提出「金磚+」合作模式，到2022年推動啟動金磚擴員進程，再到2024年喀山會晤提出「大金磚合作」高質量發展理念，中國在金磚合作機制的每個關鍵節點發揮作用。此次會議上，習近平提出金磚國家要做促進創新發展、維護和平穩定、推動文明互鑒、改革完善全球治理的先鋒。

文章認為，應對全球性挑戰，金磚行動務實有力，金磚國家應深化經貿、金融、科技、工業等領域合作，維護產業鏈供應鏈穩定暢通；在熱點問題上堅持政治解決方向，探討對話協商解決爭端。

文章並稱，金磚國家要高舉多邊主義旗幟，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，推進國際金融架構改革，提升發展中國家代表性和發言權，保障全球南方國家更加充分參與全球治理與規則制定。

此外，文章指，少數發達國家試圖壟斷規則制定、築起技術壁壘，擠壓發展中國家發展空間。金磚國家應拓展人工智慧、數位經濟合作，推動形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範，確保發展中國家平等參與、平等受益。