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日跨黨派議員訪台盼推日版「台灣關係法」 陸學者批：鼓譟居心叵測

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本參眾兩院七名國會議員組成的跨黨派訪問團8日抵台展開為期三天的訪問行程，日本保守黨參議員北村晴男受訪時表示，美國有兩部法律是日本沒有的，即「台灣關係法」與「台灣旅行法」，盼推動日本制定這兩部法律。圖為賴清德總統8日下午接見北村晴男一行。圖／取自總統府網站
日本參眾兩院七名國會議員組成的跨黨派訪問團8日抵台展開為期三天的訪問行程，日本保守黨參議員北村晴男受訪時表示，美國有兩部法律是日本沒有的，即「台灣關係法」與「台灣旅行法」，盼推動日本制定這兩部法律。圖為賴清德總統8日下午接見北村晴男一行。圖／取自總統府網站

日本七名跨黨派親台國會議員近日組團訪台，稱盼參照美國制定日版「台灣關係法」以維護和平，引發大陸關切。中國社會科學院台灣研究所涉外關係研究室主任、研究員陳桂清指出，日本右翼炒作涉台議題，意在博取政治資本、深化日台勾連及牽制中國發展。儘管相關法案目前「落地難度很大」，但日本右翼勢力採取「切香腸」式漸進挑釁，危害仍不容小覷。

陳桂清近日在環球時報發表題為「『日版與台灣關係法』鼓譟居心叵測」的文章指，日本七名跨黨派親台政治人物8至10日組團訪台期間，不僅再度翻炒「台海有事即日本有事」的「謬論」，還公然鼓吹日方參照美國制定「與台灣關係法」、深度介入台海事務。此舉公然違反中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，破壞台海和平穩定與中日關係，背後藏擴張勢力、勾連台獨分子、突破戰後束縛等用心。

陳桂清說，日本右翼政客炒作涉台議題、鼓譟「與台灣關係法」的核心圖謀，本質是場服務於自身政治私利的投機鬧劇，意在博取國內選票、收割政治資本，並借台海議題塑造「周邊安全危機」，為自身修憲擴軍尋找藉口。炒作仿美制定「與台灣關係法」，意在固化日台實質關聯，漸進式突破戰後體制，暗藏軍國主義復甦的苗頭。

陳桂清指出，所謂效仿「與台灣關係法」、推出剛性涉台法案目前的落地難度很大。日本執政黨自民黨主流派系仍顧及中日關係大局，深知中日互為重要經貿合作夥伴，兩國關係穩定直接關乎日本經濟復甦、區域經貿合作及地區安全局勢。若徹底突破涉台紅線、推出針對性涉台法案，必將衝擊中日政治基礎，引發中方更強反制，最終損害日本自身核心利益。

陳桂清稱，日本參眾兩院黨派制衡格局清晰，在野黨及大量中間派議員反對激化中日矛盾，多重政治力量制衡下，右翼激進涉台提案難以獲得國會多數支持。

陳桂清認為，日本右翼勢力雖難以一蹴而就突破紅線，但其「切香腸」式漸進挑釁的危害不容小覷，從政客頻繁「竄台」、升級日台官方交流，到不斷強化西南諸島軍事部署、聯動外部勢力介入台海事務，日本右翼勢力正持續掏空中日政治互信、擠壓台海和平空間。這種溫水煮青蛙式的挑釁，長期累積將嚴重破壞雙邊關係根基、加劇區域局勢動盪。

陳桂清強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不容任何外部勢力觸碰的紅線，任何干涉中國內政、阻撓中國統一的圖謀都注定徒勞無功」。日本右翼政客妄圖打「台灣牌」謀私利、搞擴張，完全是誤判形勢、自陷險境，還會持續損害日本經貿、安全、外交長遠利益。

台灣關係法 議員 和平 涉台 日本 台海

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