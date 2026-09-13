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澳門首宗國安案16日開審 前議員區錦新遭控3罪不公開審理

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
澳門前立法會議員區錦新被控違反澳門國安法，將於9月16日出庭受審。圖為他2024年10接受外媒訪問留影。美聯社
澳門前立法會議員區錦新被控違反澳門國安法，將於9月16日出庭受審。圖為他2024年10接受外媒訪問留影。美聯社

澳門首宗國安法案件將於16日開審，澳門民主派前立法會議員區錦新被控「顛覆國家政權」等三罪。澳門初級法院11日公告，應檢察院請求並經澳門特區維護國家安全委員會確認，案件將以不公開方式審理。澳門政府去年7月以國安法拘捕區錦新

澳門初級法院11日公告指出，初級法院刑事法庭將於9月16日開庭審理涉嫌犯區錦新的危害國家安全案件。公告提到，應檢察院請求並經澳門特區維護國家安全委員會確認，案件主理法官根據第9/1999號法律《司法組織綱要法》第9條第2款的規定，為確保不對國家安全利益造成損害，決定以不公開方式開庭審理相關案件。

香港明報提到，澳門警方2025年7月以涉嫌違反《維護國家安全法》拘捕區錦新，今年7月預審確認控以「顛覆國家政權」等三項罪名，案件其後移送初級法院刑事法庭排期審理。

澳門司警局當時表示，區錦新涉嫌自2022年起「長期勾結外國勢力」，「嚴重危害國家安全」，向對方提供大量不實且具煽動性資料，以作境外及網上持續公開展覽之用；澳門《維護國家安全法》2023年生效後，相關情況仍然持續。這也是新版澳門國安法自2023年5月底生效後首起拘捕案件。

法廣7月曾報導，預審法官確認並維持檢察院控訴，認定區錦新為實行正犯，並以既遂方式觸犯「顛覆國家政權」、「與澳門特別行政區以外的組織、團體或個人建立聯繫作出危害國家安全的行為」及「違反保密」三罪。其中，「顛覆國家政權」罪最高可判刑25年。

澳門今年3月修法新增規定，如有權限法官認為公開進行訴訟程序會對國家安全利益造成損害，且經澳門特區維護國家安全委員會確認，可決定不公開進行相關訴訟行為。澳門立法會今年3月全票通過相關法案，允許涉及違反國安法的案件閉門審理。

據BBC中文，69歲的區錦新原為教師，在1989年六四事件發生後，參與籌組「澳門民主發展聯委會」，提出「回應中國民主運動、推動澳門民主發展」，成為澳門此後30年「六四燭光晚會」的組織者。

區錦新自1993年起擔任澳門市政議員，澳門1999年主權移交中國後，連續20年擔任5屆立法會議員，2021年宣布不尋求連任。不過，區錦新在卸任議員後仍常在社群平台和媒體評論時政，被捕前兩日也曾發文評論澳門當局取消12名候選人參與立法會選舉一事。

法新社引述代表區錦新的大律師博拉克說，澳門法院宣布案件將以不公開方式審理，意味著「當局羞於讓所提呈的證據接受澳門人民或媒體的詳細審查」。

澳門初級法院9月11日公告指出，初院刑事法庭將於16日開庭審理涉嫌犯區錦新的危害國家安全案件。圖／取自澳門法院網站
澳門初級法院9月11日公告指出，初院刑事法庭將於16日開庭審理涉嫌犯區錦新的危害國家安全案件。圖／取自澳門法院網站

澳門 國安 議員 國安法

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