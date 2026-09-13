盼日中外交破冰 「日中友好議員聯盟」年輕成員訪北京

日本共同社十一日深夜報導，日本跨黨派團體「日中友好議員聯盟」會長森山裕（自民黨前幹事長）十一日向媒體透露，議聯的年輕成員將於十三日至十五日訪問中國北京。目前正在協調十四日與中國人民對外友好協會幹部會面。這將是自去年十一月日本首相高市早苗發表涉台國會答辯導致日中關係轉冷以來，議員聯盟首次派團訪華。

報導稱，自民黨眾議員高村正大將擔任團長，中道改革聯合、日本維新會、國民民主黨以及共產黨的議員也參加。森山裕表示：「感謝中方接受年輕成員訪問。我也希望能盡早有機會訪問中國。」

共同社昨報導，以前外相岩屋毅為首的日本國際貿易促進協會的代表團計畫本月廿七日至卅日造訪中國北京，已進入最後協調階段。相關人士透露，中方已通知將按此日程接待。岩屋毅等人正在尋求與中方領導階層會面。

報導稱，自去年十一月日本首相高市早苗發表涉台國會答辯以來，日中兩國政府及經濟界之間的交流陷入停滯。這次訪華能否成為修復雙邊關係的契機，備受矚目。

報導指代表團原計畫六月訪華，但由於當時擔任會長的前眾院議長河野洋平在臨行前突然去世，訪問被推遲。之後朝著九月中下旬成行的方向重新協調，最終確定這項日程。岩屋毅七月就任新會長。

貿促會是日本對華貿易和經濟交流窗口，代表團通常每年都會訪華並與中方領導層會面。上次在去年六月訪華，並與中國國務院總理李強舉行會談。

大陸學者指出，大陸對日本議員訪華不會阻撓，接觸層級也僅限類二軌的黨際交流，例如中共中央對外聯絡部（中聯部）副部長陸慷八月底在北京接見日本眾議員伊佐進一為團長的日本國會議員代表團。大陸認為改善中日關係的鑰匙在日本政府，日議員返國後想改變現階段日本執政當局的對中政策並不容易。