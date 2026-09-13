陸貿促會副會長帶團 趕在習抵達前 陸企代表團先訪印

印度總理莫迪十一日在金磚國家商業論壇演說時表示，他一直反對金磚國家淪為反西方集團，並反對中國、俄羅斯和伊朗推動的去美元化。他還說，中國需要允許更多印度商品進入中國市場，也不應將印度製造商所需的設備和原料供應武器化。

2026-09-13 00:00