赴金磚峰會晤莫迪 習近平：中印恢復交往應珍惜 是夥伴而非對手

大陸國家主席習近平昨日上午乘機自北京飛往印度新德里出席金磚峰會後，並於昨晚與印度總理莫迪會晤。習近平表示「中印兩國國情不同，完全可以取長補短、相互支持、彼此成就、共同發展」。同時宣布大陸將於明年接任金磚主席國。

這是習近平七年來首度到訪印度，也是二○二○年中印邊境衝突後首度前往印度，中共政治局常委蔡奇、政治局委員王毅隨行。在習近平到訪前，共軍與印軍在邊界東段已舉行高級別軍事指揮官會晤。

峰會晚宴前，習近平與莫迪的雙邊會晤在六點左右登場。據新華社報導，兩國領導人坦誠深入交換意見，就中印要做伙伴達成重要共識。

習近平表示，兩國機制性交往逐步恢復，合作清單不斷拉長，雙邊貿易額再創新高。這一局面來之不易，值得珍惜。中印兩國國情不同，完全可以取長補短、相互支持、彼此成就、共同發展。

習近平推動中印關係行穩致遠談了四點看法。包括：一，中印兩國是合作夥伴而不是對手，互為發展機遇而不是威脅。二，雙方應加強友好交往和互利合作，拓展人文、直航合作，平衡解決彼此經貿關切。三，以政治智慧排除干擾。致力於雙邊關係和邊界問題雙軌並進、維護邊境地區和平安寧。四，相互支持彼此擔任金磚主席國，加強在聯合國、上海合作組織、二十國集團等多邊框架內協作。

莫迪：印度在台灣問題上立場不變

新華社報導，莫迪表示，印方始終從戰略高度和長遠角度看待印中關係，願同中國做夥伴而不是對手，將彼此發展視為機遇而非挑戰。印方在台灣、涉藏問題上的政策和立場沒有改變，不允許任何勢力在印度從事反華活動。印方願在相互尊重、相互信任基礎上，同中方保持高層交往，促進互利合作，密切人文交流，推動兩國關係得到更大發展。雙方要共同努力，維護邊境地區的和平安寧。

另，習近平昨天在峰會上發言指出，今年是金磚國家合作廿周年，「全球南方卓然壯大，世界多極化不可阻擋」。他並批單邊主義、強權政治「逆流湧動」，喊話要維護聯合國權威、支持世貿組織，「抵制一切形式的保護主義措施；事實必將證明，脫鉤斷鏈阻礙不了我們的發展進程，小院高牆只會禁錮自己、割裂世界」。