金磚峰會講話 習近平：抵制一切形式保護主義

大陸國家主席習近平本月下旬可望訪問美國，並與美國總統川普舉行今年第二度會面。南京大學台灣研究所所長劉相平認為，從川普5月訪華回去以後至今，美國的台海政策相對穩定，沒有出爾反爾，像軍售也暫停了，但他認為，台灣問題依舊會是中方在本次川習會中「一個比較重要的問題」，促成更多共識，且讓川普口頭提到的對台「四個不」落到實處。

2026-09-12 13:43