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金磚峰會講話 習近平：抵制一切形式保護主義
中國國家主席習近平今天在印度新德里出席金磚國家領導人第18次會晤第一階段會議。他表示，要反對侵犯別國主權、干涉別國內政，並要抵制一切形式的保護主義。
據人民日報報導，習近平在講話中提到，世界多極化不可阻擋，單邊主義、強權政治逆流湧動，多邊主義和國際秩序受到衝擊。
他提到，中方提出金磚國家人工智慧賦能新型工業化倡議，願與各方共同打造更多研發和應用成果，深化產業鏈供應鏈合作。
要反對冷戰思維和陣營對抗，反對侵犯別國主權、干涉別國內政，建設性參與熱點問題解決。中方願與金磚成員一起，為實現中東海灣地區和平安寧發揮應有作用。
習近平表示，要深化文化、旅遊、教育等合作，加強青年交流，促進民眾常來常往。要支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，抵制一切形式的保護主義措施。
習近平最後說，要堅持坦誠相待、求同存異，尊重彼此核心關切，以溝通對話增進相互理解、妥處矛盾分歧，確保金磚合作行穩致遠。
習近平還宣布，中國將於2027年接任金磚主席國，主辦金磚國家領導人第19次會晤。
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