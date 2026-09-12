川普盟友戴恩斯訪中後直言：美國低估中國科技領域先進程度

與美國總統川普關係密切的美國共和黨聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）日前訪華，據外媒報導，他此行目的是要磋商大陸國家主席習近平9月赴美事宜。他在訪問結束後向美媒表示，美國可能誤判了中國科技領域的先進程度。

據浙江省外事辦微信公眾號此前發文，戴恩斯8月26日至29日與美國駐華大使龐德偉、美國駐上海總領事馬志安等訪問杭州，並在中國人民外交學會副會長耿爽等人陪同下，參訪大學與科技公司。

戴恩斯走訪浙江大學，以及恩和科技、靈伴科技等四家企業。代表團隨後前往廣州，考察智能空中交通企業億航智能。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）指出，這是戴恩斯今年第二次訪問中國，也使他成為目前仍前往中國訪問的極少數美國國會議員之一。

戴恩斯結束赴陸行程後接受彭博訪問時表示，美國可能誤判了中國科技領域的先進程度，「我認為我們低估了中國科技創新生態系統的品質和規模」。

他提到，美國必須對此有更好的認識和理解，這一點很重要，「因為我們將不得不與世界上最優秀、最聰明的一些人競爭，而且我們已經在競爭之中了」。

戴恩斯是美國國會少數擁有在中國工作和生活經歷的聯邦參議員之一。1991年至1997年，他任職於寶潔公司（P&G、寶僑）期間曾被派駐廣州和香港，協助公司拓展中國業務並建立生產設施。