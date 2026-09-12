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15日起「閉關鎖國」？ 中國公安部指誤讀規定

中央社／ 台北12日電

中國「國務院關於出境入境管理的規定」（以下簡稱「規定」）將於2026年9月15日落地施行，網路上有不少關於出入境新規的解讀，聲稱「未來出境將全面收緊，普通人出境變難」、走向「閉關鎖國」， 引發關注。中國司法部、公安部、國家移民管理局負責人10日透過答記者問表示：上述說法屬於對法律法規修訂內容的誤讀。

據新浪微博「全國網絡闢謠」，中國官方答記者問明確：推出「規定」，針對的是「實踐中出現了上當受騙出境或者虛構事由非法出境從事跨境賭博、電信網路詐騙等違法活動，嚴重危害人民群眾生命和財產安全，或者違規出境後向境外非法轉移技術，危害國家產業安全、技術安全等問題。」相關規制對象是非法跨境人員，不針對有合法出境需求的普通民眾。

據指出，該「規定」共19條，旨在規範出境入境管理，保障出境入境人員合法權益，維護國家主權、安全、發展利益。

針對民眾關心的出境審批問題，三部門負責人在答記者問中明確：「規定」要求出境人員申請出境的事由應當真實、合法，並配合移民管理機構核實身分、申請事由；規定出具邀請函件的單位和個人應當對邀請內容的真實性負責；對提供虛假材料、作出虛假陳述的，移民管理機構有權決定不予簽發出境入境證件或者不准其出境；另一方面，根據出境入境管理法的授權，完善不准出境情形，不是限制正常出境。

說明稱，中國堅持保障公民依法出境入境的權利，公民因旅遊、探親、經商、留學等正當理由申請出境，符合法定條件的，可正常辦理出入境證件，正常出境活動不受影響。新規並非限制普通民眾出行，而是針對高危目的地、異常出行人員做前置勸阻，守護群眾人身財產安全。

日前有一名台青赴陸被盤查，原因與曾在國際特赦組織打工有關，中國大陸國台辦證實該案；陸委會表示，中共目的在於打造自我審查「小警總」，讓每個人開始檢查自己的行為。

國務院 鎖國

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