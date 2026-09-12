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川習二會將登場 陸學者認「台灣問題」仍重要：促達成更多共識

聯合報／ 特派記者陳宥菘／烏魯木齊即時報導
南京大學台灣研究所所長劉相平。聯合報系資料照
南京大學台灣研究所所長劉相平。聯合報系資料照

大陸國家主席習近平本月下旬可望訪問美國，並與美國總統川普舉行今年第二度會面。南京大學台灣研究所所長劉相平認為，從川普5月訪華回去以後至今，美國的台海政策相對穩定，沒有出爾反爾，像軍售也暫停了，但他認為，台灣問題依舊會是中方在本次川習會中「一個比較重要的問題」，促成更多共識，且讓川普口頭提到的對台「四個不」落到實處。

川普此前表示，習近平將於9月24日到訪華盛頓。劉相平在新疆烏魯木齊出席第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」期間接受本報採訪表示，本次川習會主要鞏固今年5月雙方會談的成果，首先中美要和平相處，第二現在國際上很多重大問題，中美作為兩個大國要承擔起自己的責任。

「台灣問題我想應該還是一個比較重要的問題，」劉相平說，雖然川普已提出「四個不」（不希望有人搞獨立、不願大老遠派兵打仗、不因有美國支持搞台獨、不輕易承諾對台軍售），這些是川普的口頭發言，要進一步形成政策，中美雙方在台海和平穩定上面能夠達成更多的共識，而且能夠落實這個共識，去阻遏賴清德的台獨分裂活動。

他認為，從川普訪華回去以後到目前為止，美國的台海政策、對華政策還是「相對穩定」的，沒有出爾反爾，像軍售也暫停了。只有把口頭宣傳形成政策並且落實，才能讓中美關係行穩走遠，也讓兩岸關係更加和緩。

至於大陸解放軍東部戰區司令員楊志斌日前與美軍印太司令部司令帕帕羅首次舉行雙邊會談，劉相平指出，中美重新恢復軍事交流交往，對降低中美之間的誤判有益。楊志斌肯定會向美方表達大陸的對台大政方針，讓美方知道大陸捍衛國家主權領土完整的立場，但他認為，即便在此層級，雙方應不會過於具體的談論「哪一個地方的問題」，因為台灣問題還是「黨（中共）中央」的權限。

今年APEC由大陸主辦，會否給兩岸帶來一些契機或是窗口？劉相平認為「不容樂觀」，指出APEC明確台灣方面只能派出負責經濟工作的官員參會，且台灣的大陸政策權限在賴清德手上，「如果他自己不做調整，底下人不敢亂動」，兩岸目前的情況不能靠這種低層級的交流交往來徹底改變。

他表示，因此大陸現在盡可能擴大兩岸民間交流，形塑兩岸交流交往、和平發展融合發展的大勢，藉此反向推動賴清德改變。

台灣問題 川習會

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