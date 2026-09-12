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金磚峰會登場 去美元化、中印話語權之爭成焦點

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
第18次金磚國家峰會12日在印度新德里登場。圖／取自BRICS India臉書
第18次金磚國家峰會12日在印度新德里登場。圖／取自BRICS India臉書

第18次金磚國家峰會12日在印度新德里登場，專家分析，中俄有推動去美元化的動機，但成員國立場不一；隨著金磚持續擴張，中國與印度也競逐「全球南方」話語權，印度試圖避免金磚政治走向由中國主導，俄羅斯則藉此突破西方孤立。

美國之音報導，除了中東議題之外，與石油深度綁定的美元，在嘗試推動去美元化金磚國家中會是討論重點。

金磚組織鼓勵成員國貿易以本幣結算，被視為推動去美元化。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）雖然在金磚峰會前夕表示，俄羅斯並不尋求推動去美元化，卻也透露俄國與金磚國家的交易已有九成採用本幣結算。

清華大學印度中心主任方天賜分析，俄羅斯和中國有推動去美元化的動機，不過金磚國家內部比較不反美的成員國，對去美元化不置可否。

在地緣政治方面，新德里尼赫魯大學中國研究教授謝鋼（Srikanth Kondapalli）7日表示，中國希望將金磚國家定義為對抗西方單邊主義和保護主義的組織，金磚國家的擴張將更有利於中國而非其他國家。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林筱甄指出，印度總理莫迪希望借由主辦金磚峰會的機會，獲取更大話語權。一方面展示印度是「全球南方」的意見領袖，並防止由中國單方面去定義金磚的政治走向。

林筱甄認為，中印不論是在「全球南方」或金磚國家體系都存在明顯較勁意味，而印度若不想被中國佔據話語權，可以試著在糧食、能源、發展融資等議題著力。

她進一步指出，現階段的俄羅斯比中印都更需要金磚機制，一來作為西方制度以外的替代方案，二來證明莫斯科沒有被孤立於國際舞台之外。

印度金爾德全球大學國際事務學院副教授潘孟吉（Manoj Kumar Panigrahi）坦言，中印兩國價值觀不同，政府體制不同，看待事物的方式也不同，不過中國作為世界上最大貨品貿易經濟體，在金磚國家體系內的影響力可能更勝印度。

金磚 印度 俄羅斯 中國

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