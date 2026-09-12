一句「Ashin from China」兩岸各自解讀！陸媒翻舊片強調阿信身份認同

五月天阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動前，現場工作人員一句「Ashin from China」意外引發兩岸討論，並出現完全不同的解讀。陸媒更翻出阿信2024年北京演唱會發言，強調其過往身分認同。

近日網路流傳美國知名實況主IShowSpeed的直播片段，IShowSpeed參與蘋果秋季發表會期間，有亞裔工作人員向他介紹阿信時稱「來自中國的阿信」。

隨後，有白衣男子出面提醒「不要提到他來自中國，他不喜歡談論這件事」，該片段隨後在兩岸社群都造成不小的討論。

相較於台灣社群上有討論認為，白衣男子的公關手腕高明；大陸社群媒體上則有討論稱，亞裔工作人員才是阿信團隊的工作人員，只是在做背景說明，並稱「請不要繼續斷章取義，讓愛國藝人寒了心」、「五月天阿信立場一直很堅定 」。

大陸媒體觀察者網昨天表示，這是蘋果工作人員引爭議，「蘋果發布會現場阿信與甲亢哥（IShowSpeed）互動，工作人員言論引爭議，阿信曾明確表達『我們中國人』身份認同，經紀公司多次為大陸災區捐款」。

該貼文還貼出影片片段，為阿信2024年在北京舉辦的演唱會上講出「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」。