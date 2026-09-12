快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

MLB／手臂痠痛影響多於膝傷！道奇教頭：大谷需要時間和休息

聽新聞
0:00 / 0:00

一句「Ashin from China」兩岸各自解讀！陸媒翻舊片強調阿信身份認同

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
五月天阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動前，現場工作人員一句「Ashin from China」意外引發兩岸討論。圖／取自Threads
五月天阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動前，現場工作人員一句「Ashin from China」意外引發兩岸討論。圖／取自Threads

五月天阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動前，現場工作人員一句「Ashin from China」意外引發兩岸討論，並出現完全不同的解讀。陸媒更翻出阿信2024年北京演唱會發言，強調其過往身分認同。

近日網路流傳美國知名實況主IShowSpeed的直播片段，IShowSpeed參與蘋果秋季發表會期間，有亞裔工作人員向他介紹阿信時稱「來自中國的阿信」。

隨後，有白衣男子出面提醒「不要提到他來自中國，他不喜歡談論這件事」，該片段隨後在兩岸社群都造成不小的討論。

相較於台灣社群上有討論認為，白衣男子的公關手腕高明；大陸社群媒體上則有討論稱，亞裔工作人員才是阿信團隊的工作人員，只是在做背景說明，並稱「請不要繼續斷章取義，讓愛國藝人寒了心」、「五月天阿信立場一直很堅定 」。

大陸媒體觀察者網昨天表示，這是蘋果工作人員引爭議，「蘋果發布會現場阿信與甲亢哥（IShowSpeed）互動，工作人員言論引爭議，阿信曾明確表達『我們中國人』身份認同，經紀公司多次為大陸災區捐款」。

該貼文還貼出影片片段，為阿信2024年在北京舉辦的演唱會上講出「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」。

阿信 Apple 蘋果發表會 五月天

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中正紀念堂照踩線？大陸女偶像來台喊「幸福像做夢」返國突遭解約

不知眼前是黑幫大老！女網紅攔下狂問職業收入 網友全看傻

習近平訪印前 印度證實雙方已在東段邊境舉行2場將軍級別會晤

批台獨 國台辦主任宋濤：國家統一永遠是中國核心利益的核心

相關新聞

一句「Ashin from China」兩岸各自解讀！陸媒翻舊片強調阿信身份認同

五月天阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動前，現場工作人員一句「Ashin from China」意外引發兩岸討論，並出現完全不同的解讀。陸媒更翻出阿信2024年北京演唱會發言，強調其過往身分認同。

南韓海警扣押陸「三無」漁船同比倍增 近期再查扣1中國漁船、驅離91艘

韓國海警10日在仁川大青島近海打擊中國漁船非法捕撈，查扣1艘70噸級漁船，並驅離91艘。今年南韓已扣押13艘中國漁船，較去年同期倍增。面對韓方持續要求加強取締，中方近期修法提高非法捕撈罰則，並向韓方索取遭扣中國「三無」漁船違法證據。

中日裂痕現轉機？日中友好議員聯盟年輕議員13到15日訪問北京

日本共同社昨深夜報導，日本跨黨派團體「日中友好議員聯盟」會長森山裕（自民黨前幹事長）11日向媒體透露，議聯的年輕成員將於13日至15日訪問中國北京。目前正在協調14日與中國人民對外友好協會幹部會面的事宜。這將是自去年11月日本首相高市早苗發表涉台國會答辯導致日中關係轉冷以來，議員聯盟首次派團訪華。

金磚峰會登場 去美元化、中印話語權之爭成焦點

第18次金磚國家峰會12日在印度新德里登場，專家分析，中俄有推動去美元化的動機，但成員國立場不一；隨著金磚持續擴張，中國與印度也競逐「全球南方」話語權，印度試圖避免金磚政治走向由中國主導，俄羅斯則藉此突破西方孤立。

習近平今赴新德里出席金磚峰會 陸企代表團先行訪印

大陸國家主席習近平今乘專機赴印度新德里，應印度總理莫迪邀請，出席金磚國家領導人第十八次會晤。此前，中國貿促會已率企業家代表團赴印度出席金磚國家工商論壇。

【專家之眼】「找台辦沒效」？陸委會或可先想想自己

在兩岸交流史上，陸委會與國台辦一直是層級相當的對口單位，雙方曾透過海基與海協會等半官方白手套交手，在馬政府時期，部會領導也曾直接面對面溝通。但最近，陸委會卻說，「找台辦沒有效啊」。不禁讓人好奇：如果陸委會認為台辦在大陸辦事沒效，那自己在台灣的發揮，又算得上有效嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。