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澳門前民主派立法會議員區錦新國安案 審訊不公開
澳門前民主派立法會議員區錦新被當局以「顛覆國家政權」等罪名起訴，是澳門首宗國安法案件。據澳門初級法院刑事法庭公布，案件將於16日開審，以「不公開方式」進行審訊。
香港明報12日報導，澳門司法警察局去年7月拘捕區錦新，指控他「長期勾結境外敵對勢力」，散佈虛假消息，引發他人對中央及澳門政府的仇恨，以及破壞澳門特首選舉。
澳門檢察院稱，有「強烈跡象」顯示區錦新違反「維護國家安全法」，將他羈押至今逾一年。
報導表示，今年7月當局就區錦新的案件進行預審，確認以「顛覆國家政權」、「與澳門特別行政區以外的組織、團體或個人建立聯繫作出危害國家安全的行為」及「違反保密」3項罪名提出起訴。「顛覆國家政權」罪最高可判10至25年監禁。
澳門初級法院刑事法庭11日宣布，案件將於16日開審，並應檢察院請求及經澳門特區「維護國家安全委員會」確認，為確保不對國家安全利益造成損害，決定以「不公開方式開庭審理相關案件」。
報導稱，今年3月澳門立法會通過修例訂明在任何性質的訴訟程序中，如具權限的法官認為公開審訊會損害國家安全利益，並獲澳門特區維護國家安全委員會確認，相關訴訟應不公開進行。
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