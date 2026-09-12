習近平今赴新德里出席金磚峰會 陸企代表團先行訪印

在兩岸交流史上，陸委會與國台辦一直是層級相當的對口單位，雙方曾透過海基與海協會等半官方白手套交手，在馬政府時期，部會領導也曾直接面對面溝通。但最近，陸委會卻說，「找台辦沒有效啊」。不禁讓人好奇：如果陸委會認為台辦在大陸辦事沒效，那自己在台灣的發揮，又算得上有效嗎？

2026-09-12 06:20