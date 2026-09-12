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南韓海警扣押陸「三無」漁船同比倍增 近期再查扣1中國漁船、驅離91艘

聯合報／ 文／陳湘瑾
南韓總統李在明去年就任後，屢次指示相關部門對中國漁船非法捕撈問題採取強硬措施。圖／取自南韓海警局官網
南韓總統李在明去年就任後，屢次指示相關部門對中國漁船非法捕撈問題採取強硬措施。圖／取自南韓海警局官網

韓國海警10日在仁川大青島近海打擊中國漁船非法捕撈，查扣1艘70噸級漁船，並驅離91艘。今年南韓已扣押13艘中國漁船，較去年同期倍增。面對韓方持續要求加強取締，中方近期修法提高非法捕撈罰則，並向韓方索取遭扣中國「三無」漁船違法證據。

韓聯社報導，南韓中部海洋警察廳12日表示，海警10日在仁川市甕津郡大青島近海打擊中國漁船的非法捕撈，查扣1艘70噸級漁船A號，並驅離91艘漁船。

據南韓海警介紹，漁船A號涉嫌于10日下午11時30分許越過南韓西部海域北方界線（NLL），在仁川市甕津郡大青島近海進行非法捕撈。

南韓海警和海軍於10日至11日動員20多艘艦艇，在大青島以東0.4公里處海域將其扣押，並驅離91艘漁船。據悉，A號為木船，事發當時共搭載10名船員，併發現花蟹和海螺等漁獲物。

南韓海警今年集中打擊中國漁船的非法捕撈，迄今累計扣押13艘漁船，為去年同期（6艘）的兩倍以上。

南韓總統李在明去年就任後，屢次指示相關部門對中國漁船非法捕撈問題採取強硬措施，並在韓中首腦會談上呼籲中方加大打擊力度等。

對此中方修訂《漁業法》，上調非法捕撈行為的罰金上限。對於三無船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港的）的非法捕撈行為，將沒收漁獲物和非法所得，並處以船舶價值最高2倍的罰款。

南韓駐華大使盧載憲7日表示，中國海警近期檢舉5月被南韓海警拘押而走司法程式的三無船舶的船主，並於上月25日通過使館請求韓方提供相關證據。中方通過南韓駐華大使館請求韓方提供中國漁船非法捕撈行為相關證據，以對其予以嚴厲懲罰。

台灣方面，中國大陸伏季休漁期於上月16日中午解除後，我海上作業船隻增加，海巡署金馬澎分署提前部署，金、馬、澎三地同步執行「岸海聯合、異地同步」威力掃蕩。

統計顯示，今年1月以來，澎湖海域已驅離越界中國漁船102艘，並扣留2艘、裁罰共240萬元。

南韓 漁船 中國

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